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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, 1 Temmuz'da varlık alım programını bitireceğini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faizleri sabit tuttu.

Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini yüzde -0,50'de tuttu.

TEMMUZDA FAİZ ARTIŞI GELİYOR

Banka 2015 yılında başlayan varlık alım programını 1 Temmuz’da bitireceğini açıklarken, temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyurdu. Bu gerçekleşirse banka, 10 yıldan uzun süre sonra ilk kez faiz artırmış olacak.

Eylül ayında da artış öngörüldü. Açıklamada enflasyon görünümü kötüleşirse eylülde daha büyük adım atılmasının mümkün olduğu, eylül ayından sonra ise “kademeli fakat sürekli” faiz artışı olacağı belirtildi.

Banka bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre, enflasyon tahmini 2022 için yüzde 5,1’ten yüzde 6,8’e, 2023 için yüzde 2,1’den yüzde 3,5’e, 2024 için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1’e yükseltildi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,1 ile rekor tazelemişti.

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