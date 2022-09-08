Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Temmuz’da 50 baz puanlık faiz artışı yapan ECB, bugünkü toplantıda da 75 baz puanlık faiz artışı yaptı. Böylelikle bölge politika faizini yüzde 1,25’e mevduat faizini de yüzde 0,75’e çıkarmış oldu.

Piyasada gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevrilmişti. ECB beklendiği gibi faizi 75 baz puan artırdı ve refinansman faiz oranı yüzde 1,50'ye yükseldi.Böylece ECB tarihinin en büyük faiz artırımına gitmiş oldu.

11 YIL SONRA FAİZ ARTIRMIŞTI

ECB, geçen ay 11 yıllık aranın ardından ilk faiz artışını gerçekleştirmişti. Banka bir önceki toplantısında 50 baz puan artışa gitmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizi yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyordu.

ECB'nin açıklamasında, faizlerde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeli adımlar atıldığı belirtildi. Banka, önümüzdeki birkaç toplantıda Yönetim Konseyi'nin talebi düşürmek için faizlerin daha da artırılmasını beklediği ifade edildi. ECB, "Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNE AŞAĞI YÖNLÜ DÜZELTME

Avrupa Merkez Bankası'nın 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarken, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildi. Banka'nın enflasyon beklentisi ortalama 2022 yılı için yüzde 8,1, 2023 yılı için yüzde 5,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 9,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 4,3 olarak açıklandı.

PİYASALARDA SON DURUM

Salı günü dolar karşısında 0,9865’e gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesini gören euro, bugün 1,0 seviyesi üzerinde işlem görüyor. Euro/dolar bu yıl yüzde 13 değer kaybı yaşadı. Düşüşte euro’daki ekonomik baskının yanında dolardaki yükseliş de etkili oldu. Euro/TL bu hafta içinde 18 seviyesinin altını gördü ve dolar/TL kuru ile arasındaki makas da uzun zaman sonra açıldı. Euro kuru bugün 18,26 seviyesine çıkarak dolar kurunun hafif üzerinde işlem görüyor. Euro kuru bu yıl yüzde 20 yükseliş yaşadı.