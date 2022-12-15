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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırdı. Banka geçen ay faizi 75 baz puan artırmıştı.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), tüm dünyada merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırdı.

Banka geçen ay faizi 75 baz puan artırmıştı. Böylece ECB de ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) sonra faiz artışında hız kesmiş oldu.

ECB faiz artış kararıyla birlikte ana refinansman oranını yüzde 2,5'e, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75'e ve mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bankadan yapılan açıklamada parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi martta başlayacağı ve öngörülebilir hızda gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada yine enflasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

Kararın ardından Euro/dolar paritesi 1,0646 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 19,85’e yükseldi.

ECB FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM EDİYOR

ECB, 8 Eylül'de tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitmiş, iki toplantıda art arda 75 baz puan faiz artırmıştı.. ECB, 11 yıllık aranın ardından faiz artışlarına 21 Temmuz'da 50 baz puanla başlamıştı. Böylece son 4 toplantıda toplamda 250 baz puanlık faiz artışı gelmiş oldu.

Enerji krizindeki Euro bölgesinde tüketici enflasyonu kasımda yüzde 10’a gerilemişti.

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