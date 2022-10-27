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Avrupa Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

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ECB üç politika faizini beklentilere uygun şekilde 75 baz puan artırarak şahin duruşunu devam ettirdi.
Avrupa Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

ECB üç politika faizini beklentilere uygun şekilde 75 baz puan artırarak şahin duruşunu devam ettirdi. Kararın ardından refinansman operasyon faiz oranı yüzde 2 noktasına gelirken mevduat faizi oranı yüzde 1,5 oldu, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz artırımlarında 2. 75 baz puanlık hamlesini gerçekleştirerek üç politika faizini son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Beklentilere paralel şekilde gelen kararla Banka, refinansman operasyon faiz oranını yüzde 2 oranına, mevduat faiz oranı da yüzde 1,5 oranına ve marjinal borç verme imkanını da yine 75 baz puan artışla yüzde 2,25 seviyesine çıkardı.

Euro'yu paylaşan 19 ülkenin merkez bankası, "enflasyonun zamanında yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için faiz oranlarını daha da artıracağını" belirtti.

Ancak ECB, enflasyonun düşük kalacağını düşündüğü son 8 yılda Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında satın aldığı 3,3 milyar euro'luk tahvil yığınından elde edilen geliri yeniden yatırıma devam etme planlarını yineledi.

ECB, "Yönetim Konseyi, APP kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerini uzun bir süre boyunca tam olarak yeniden yatırmaya devam etmeyi planlıyor" dedi.

Euro, karardan önce yüzde 0,5 düşüşle 1,0032 dolarda işlem görürken, seansın en düşük seviyesi olan 0,999 doları test etti.

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