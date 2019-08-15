  • BIST 96.579
  • Altın 271,775
  • Dolar 5,5553
  • Euro 6,1672
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Avrupa Merkez Bankası hacklendi

» »
481 kullanıcının iletişim bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği belirtildi.
Avrupa Merkez Bankası hacklendi

Avrupa Merkez Bankası'na ait “Bankalar için Engtegre Raporlama Rehberi” (BIRD) adlı internet sitesi hacklendi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 481 kullanıcının iletişim bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği belirtilirken, hackerın, piyasalara ilişkin hassas bilgilere ulaşamadığı vurgulandı.

İnternet sitesi kullanıcılarının isimlerinin, e-mail adreslerinin ve pozisyonlarına ilişkin bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, kullanıcıların şifrelerinin güvende olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ECB’ye bağlı olan ve bankaların raporlamalarına destek vermek için kurulan internet sitesinin bir süreliğine erişime kapalı tutulmasına karar verildiği ifade edildi. (Kaynak: AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atılan adımlara rağmen dolar/TL niye düşmüyor?09 Mayıs 2019 Perşembe 18:59
  • TC Merkez Bankası Enflasyon tahminini açıkladı !30 Nisan 2019 Salı 18:01
  • Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu. TL kaçıncı sırada ?25 Nisan 2019 Perşembe 17:00
  • Dövizde son durum ne ?19 Nisan 2019 Cuma 19:24
  • Financial Times: Türkiye, Merkez Bankası milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor19 Nisan 2019 Cuma 18:36
  • Dolar düşüyor borsa yükseliyor17 Nisan 2019 Çarşamba 17:03
  • Fatih Portakal'dan 'dolar' tepkisi12 Nisan 2019 Cuma 20:13
  • Seçim tartışmaları dolar/TL'yi yükseltti09 Nisan 2019 Salı 22:14
  • Türkiye'de Açlık sınırı asgari ücreti geçti!05 Nisan 2019 Cuma 23:00
  • Türkiye'de Hazine 14.9 milyar lira açık verdi!05 Nisan 2019 Cuma 22:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti