Avrupa Merkez Bankası hacklendi

Avrupa Merkez Bankası'na ait “Bankalar için Engtegre Raporlama Rehberi” (BIRD) adlı internet sitesi hacklendi.
Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 481 kullanıcının iletişim bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği belirtilirken, hackerın, piyasalara ilişkin hassas bilgilere ulaşamadığı vurgulandı.
İnternet sitesi kullanıcılarının isimlerinin, e-mail adreslerinin ve pozisyonlarına ilişkin bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, kullanıcıların şifrelerinin güvende olduğu vurgulandı.
Açıklamada, ECB’ye bağlı olan ve bankaların raporlamalarına destek vermek için kurulan internet sitesinin bir süreliğine erişime kapalı tutulmasına karar verildiği ifade edildi. (Kaynak: AA)
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