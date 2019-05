Avrupa Parlamentosu adaylarının, Avrupa milletvekili unvanı dışında, her ay “altın maaş”, birçok ve pahalı ayrıcalıklar yanında emekli olduklarında banka hesaplarında olacak binlerce Euro için de yarışacakları haber verildi.

Fileleftheros “Avrupa Milletvekilliği Mesleği: 5 Yılda 1,3 Milyon Euro’nun Üzerinde… Fahiş Ücretler, Ayrıcalıklar, Ödenekler ve Business Class Seyahatleri ‘Baş Döndürüyor’” başlıklı haberinde Avrupa Parlamentosu resmî web sitesinden alıntıladığı bilgileri, “vatandaşların, seçilecek olanların ekonomik ayrıcalıkları gibi bazı ana şeyleri bilmeleri gerek” vurgusuyla aktardı.



Habere göre Avrupa milletvekilleri 5 yıllık görev dönemlerinde 1 milyon 300 bin Euro’ya yakın kazanç elde ediyor. Önümüzdeki seçimde kazanacak 6 şanslı Avrupa milletvekilinin maaş ve ödenekleri dışında hava yoluyla seyahatlerinde business class mevkiinde seyahat gideri ve konaklama ödeneği alacak. Demir yoluyla seyahat edeceklerin ise birinci sınıf bileti olacak.



Avrupa milletvekillerinin Avrupa Parlamentosu bütçesinden alacakları aylık brüt maaş 8 bin 757, 70 Euro olacak. Maaşları AB vergisine tabi olacak; sigorta ve diğer yatırımlarını AB’ye yaptıktan sonra net maaşları 6 bin 824,85 Euro… Buna, çeşitli giderleri için vergisiz 4 bin 299 Euro da ekleniyor. Üye devletler Avrupa vekillerinin maaşlarına ulusal vergi koyabilir. Avrupa milletvekilleri de ulusal milletvekilleri gibi görev icra ederken karşılaştıkları giderlerin karşılanması için tazminat alıyorlar. Yani AP milletvekillerinin toplam gelirleri 11 bin 123 Euro’ya ulaşıyor.



Bunun dışında Avrupa milletvekillerinin emrinde, Brüksel ve Strazburg’daki çalışma arkadaşlarının maaşları için de 21 bin 204 Euro bulunuyor. Avrupa milletvekillerinin işe alımları konusunda tek bir kural var: Yakın akrabalarını işe almalarına izin verilmiyor. Bunun haricinde, her Avrupa milletvekilinin Brüksel veya Strazburg’daki faaliyetlere katılımlarından dolayı 304 Euro ödenekleri var. Maaşlarının yüzde 15’i kadar, yani 1 milyon 193 bin 53 Euro ikamet yerleri için aylık ödenek alıyorlar. Harcamaların tazmini için aylık 607 Euro, her bir çocukları için de aylık 300 Euro alıyorlar.



Avrupa milletvekillerinin 10 haftadan fazla yıllık izin hakları var. Bu sürenin kısaltılması için 2013’te teklif verildiyse de 508 karşı oyla reddedildi. Avrupa Parlamentosu da ulusal parlamentolar gibi üyelerine gerek Brüksel’de gerek Strazburg’da çalışma ofisi veriyor. Bu kentlerden herhangi birinde resmî görevleri olduğunda Avrupa Parlamentosu resmî araç sağlıyor.



Avrupa milletvekilleri 64 yaşında emeklilik hakkına sahip oluyor. Görev yaptıkları her yıl için maaşlarının yüzde 3,5’ine ulaşacak ancak toplamda yüzde 70’ini aşmayacak emekli maaşı alıyorlar.