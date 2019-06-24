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Avrupa Müzik Geceleri kapsamında caz atölye çalışması ve caz konseri gerçekleştirildi

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Avrupa Müzik Geceleri kapsamında caz atölye çalışması ve caz konseri gerçekleştirildi
Avrupa Müzik Geceleri kapsamında caz atölye çalışması ve caz konseri gerçekleştirildi

Avrupa Müzik Geceleri kapsamında Jazz Education Abroad (JEA) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri, 19 - 21 Haziran tarihleri arasında 50 öğrencinin katılımıyla Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, üç gün süren atölye çalışması, her yaştan, her türlü müzik aleti çalan ve her seviyedeki müzik öğretmenlerine, öğrencilere ve müzisyenlere kapılarını açtı.  Caz ustaları ve atölye çalışmasına katılanlar, atölye çalışmasının ardından 21 Haziran Cuma günü, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda 20.00 – 21.30 saatleri arasında halka açık bir caz konseri gerçekleştirdiler. Konser etkinliğine 150’den fazla kişi katıldı. 

Caz Atölye çalışması, Dr. Gene Aitken (Müzik Eğitmeni & Direktör), Marios Toumbas (Piyano), Loizos Pafitis (Gitar), Cahit Kutrafalı (Bas), Gonzalo Maestre (Vurmalı Çalıgılar), Nihan Görgü (Vokal) ve Mariano Abello'dan (Saksafon & Flüt) oluşan caz ustaları tarafından her gün 10.00-17.15 saatleri arasında yapılan paralel atölye çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sanatın en popüler ve en yaygın türlerinden biri olan müzik, Avrupa'daki kültürel çeşitliliğin de canlı bir ifadesidir. Bu alanın güçlendirilmesi, kültürel çeşitliliğin ve kültürler arası diyaloğun desteklenmesine ve kültürün yaratıcılık için bir katalizör görevi üstlenmesine katkıda bulunur. Avrupa Komisyonu, Avrupa müzik sektöründe yaratıcılığın, çeşitliliğin ve inovasyonun daha fazla teşvik edilmesine yönelik çabaları kapsamında ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışmaktadır.  Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında, sanat, müzik ve kültürel miras ile ilgili farkındalığın artırılmasını amaçlayan bir dizi faaliyet ve proje desteklenmiştir.”

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