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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, 'cinsiyetçi' profesörün sözleşmesini yenilemeyecek

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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), kadınların fizik dalına erkeklerden daha az yatkın olduğunu söyleyen bilim insanı Profesör Alessandro Strumia ile ilişiğini kesti.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, 'cinsiyetçi' profesörün sözleşmesini yenilemeyecek

CERN, misafir bilim insanı statüsüyle merkezde çalışmakta olan Profesör Strumia'nın kontratını yenilemeyeceğini açıkladı.

Strumia'nın bir CERN atölyesinde sarfettiği sözler ilk kez BBC tarafından yayımlanmıştı.

BBC'ye sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Profesör Strumia, "Gerçekler, kutsal sayılan fikirlerin tersini söylediğinde rahatsız olmak bilim değildir" dedi.

Ne demişti?

Fizikçi geçen Eylül ayında CERN'de yapılan bir atölye çalışması sırasında "Fizik bizzat erkekler tarafından icad ve inşa edildi" demişti.

Strumia, atölyede ayrıca bilim alanında eşitlik için mücadele yürüten kadınları aşağılayan bazı karikatürler göstermiş ve kadın fizikçilerin çalışmalarının erkek meslektaşlarınınki kadar iyi olmadığını kanıtladığını öne sürdüğü çalışmasının bulgularından söz etmişti.

Profesörün bu yorumu duyulur duyulmaz bir çok uzman tarafından "bilim dışı" ve "yanlış" diye nitelendi.

Büyük tepkiye yol açan yorumları kınayan bir açıklamaya 3 bini aşkın fizikçi imza attı.

Fakat Strumia BBC'ye yaptığı son açıklamada, bilim dergilerinde yayınlanmasına izin verilirse, yaptığı analizin doğru olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Profesör rakamlarını tekrar kontrol ettiğini ve bir kez daha vardığı sonuçların doğru olduğu ve bu konuda yayınlanmış diğer çalışmalarla tutarlı olduğuna ikna olduğunu söyledi.

CERN ne diyor?

Dünyanın en güçlü parcacık çarpıştırıcısının bulunduğu dev fizik araştırma merkezi CERN ise Ekim ayında iş akdini askıya aldığı Profesör Strumia ile ilgili son kararını bugün bir açıklama ile duyurdu:

"Olay CERN'in temel aldığı değerleri içeren İç İşleyiş Kural ve Düzenlemeleri Yönetmeliği ve Kurum Tüzüğü'nün ışığında incelendi."

"CERN kendi yürüttüğü soruşturma ve Piza Üniversitesi'nin aldığı kararı da takiben Profesör Strumia'nın Misafir Öğretim Üyesi statüsünü uzatmama kararına vardı."

"CERN, iş yerlerinde saygı ve çeşitlilik taahhüdüne bağlılığını bir kez daha ifade eder."

Profesör Strumia ile ilgili olarak mensubu olduğu ve araştırmasını finanse eden Piza üniversitesi rektörlüğü de bir soruşturma başlatmıştı.

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