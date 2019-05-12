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Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi'nin Finali KKTC'de yapılacak

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 kişilik bir ekip dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor. 
Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi'nin Finali KKTC'de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 kişilik bir ekip dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor. 

Kulüpten verilen bilgiye göre, kulübü temsilen Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu’nun katıldığı ralli, dün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn şehrinde başladı. Rallinin ilk gününde Avusturya’dan geçilip Slovenya’ya ulaşıldı. Slovenya’dan ayrılmadan önce, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nü temsil eden ekip ile Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi Organizasyon Komitesi Başkanı Nadir Serin, Türkiye’nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ tarafından Büyükelçi'nin ikametgahında ağırlandı.

Ralli sırasıyla Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran’dan geçip, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.  

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

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