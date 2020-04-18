Avrupa Parlamentosu 3 Milyar Avroluk Kovid-19 Tedbirlerini Onayladı

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

AP, Kovid-19'a ilişkin tedbirleri görüşmek için Brüksel'de Genel Kurul oturumu gerçekleştirdi.

Oturumda, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için AB bütçesinden 3,8 milyar avro kaynak aktarılmasına onay verildi.

Milletvekilleri, onayladıkları bir başka karar tasarısında ise Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı kurtarma paketi hazırlanması gerektiğini ve AB bütçesi garantisinde yeni ortak borçlanma enstrümanına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

İSPANYA, PORTEKİZ VE FRANSA'DAN KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE AB'YE "ORTAK HAREKET" ÇAĞRISI

İspanya, Portekiz ve Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) dışişleri ile devlet ve hükümet başkanları zirvelerinde ortak hareket etme kararı aldı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'den sorumlu Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba'nın, Fransız ve Portekiz mevkidaşlarıyla video konferans gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı verilen mücadelede AB ülkelerinin ortak hareket etmesi konusunda anlaşan 3 ülkenin, "salgından en fazla etkilenen işçilere ve şirketlere yardım ile Avrupa vatandaşlarını korumak için koordinasyonun önemini vurguladığı" belirtildi.

"HİÇBİR ÜLKE, TEK BAŞINA KENDİNİ TOPARLAYAMAZ"

AB'nin 22 ve 23 Nisan'da yapacağı zirveler için "AB'nin dayanışma ve inandırıcılık sınavı olacak." ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Avrupa, gerçek bir revizyon gerektiren bu tarihi meydan okumaya karşılık verecek düzeyde olmalıdır. Sağlık, tarım ve sanayide gerçek bir Avrupa stratejik özerkliği inşa edilmeli ve daha sağlam, birlik ve egemen bir Avrupa inşa edilmelidir. Bu salgının aşılması ve ekonomimizin yeniden canlandırılması sadece dayanışmayla mümkün olur. Hiçbir ülke, tek başına kendini toparlayamaz."

İspanya, Fransa ve Portekiz, AB 2021-2027 Mali Planı'nın, AB dijital stratejisinin, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere daha sosyal bir Avrupa'nın kalkınmasının, bu çerçevede ele alınması çağrısında bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında AB dışişleri bakanları 22 Nisan'da, devlet veya hükümet başkanları da 23 Nisan'da video konferans yapacak.

İNGİLİZ HALKI, KOVİD-19'UN YAYILMASINDAN ÇİN'İN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

İngiliz halkının yarısından fazlası yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının sorumlusunun Çin olduğuna inanıyor.

Araştırma şirketi Redfield & Wilton tarafından Daily Mail gazetesi için yapılan ankete göre, İngiltere halkının yüzde 56'sı salgının yayılmasından Çin'i sorumlu tuttu. Halkın yüzde 26'sı Çin'in salgından sorumlu olmadığını, yüzde 18'i de bu konuda emin olmadığını söyledi.

İngilizlerin yaklaşık yüzde 75'i virüsün çıktığı belirtilen Çin'in Vuhan kentindeki canlı hayvan pazarının kapatılmasını isterken yüzde 54'ü de salgına "Vuhan Virüsü" adı verilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini ifade etmişti.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini kaydetmişti.