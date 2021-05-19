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Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi

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Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi
Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi

Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etti.

Euronews'in haberine göre; AP'nin İspanyol parlamenteri Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı büyük bir oy farkıyla kabul edildi.

Kabul edilen raporda, Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu'nun, daha önceki yıllara oranla Türkiye’ye çok daha fazla sert eleştiriler yöneltildiği gözlendi.

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