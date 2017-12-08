Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmeyecek

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani bugün ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret edecek. Tajani ziyareti sırasında Güney Kıbrısta temaslarda bulunacak ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçmeyecek

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris’in daveti üzerine resmi temaslarda bulunacak olan Tajani, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de görüşecek ve Rum Temsilciler Meclisi Genel Kurulu özel oturumunda konuşacak.

Tajani ziyareti öncesindeki değerlendirmelerinde Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa Birliği değer ve ilkeleri temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm uğraşında Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.