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Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Kiev'e gidiyor

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Kiev'e gidiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Mestola, sosyal medyadaki açıklamasında, "Kiev'e gidiyorum. Avrupa Parlamentosu adına destek ve umut mesajı ileteceğim." ifadesini kullandı.

Bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Metsola ziyaretiyle ilgili detay vermedi. Ziyaretin detaylarının güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Metsola, Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olacak.

Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Zelenskiy, iki hafta önce yayınlanan videosunda "Ukrayna'nın dostlarını Kiev'i ziyarete davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir çünkü semalarımız henüz Rus füze ve uçaklarına kapatılmadı." demişti.

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