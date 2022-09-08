Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, adayı ziyaret edecek.

Avrupa Parlamentosu Basın Ofisinin açıklamasında göre, Metsola, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek. ve ardından Anastasiadis'le ortak basın toplantısı düzenleyecek. Metsola daha sonra Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile de bir araya gelecek ve meclise hitap edecek.

Metsola ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile de ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de bir araya gelecek. Roberta Metsola günün sonunda da, Güney Kıbrıs’ta Mağusa Belediyesi'nin başkanı ve meclis üyeleri ile Derinya’da bir görüşme yapacak, ardından adanın her iki tarafından üniversite öğrencileri ve gençlik örtüleri üyelerine yönelik Güney Lefkoşa’da Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak.