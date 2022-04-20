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Avrupa Parlamentosu casus yazılım Pegasus'u araştıracak

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Avrupa Parlamentosu, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un kullanımını araştırmak için komite kurdu.
Avrupa Parlamentosu casus yazılım Pegasus'u araştıracak

Avrupa Parlamentosu, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un kullanımını araştırmak için komite kurdu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Pegasus ve benzeri casus yazılımların Birlik içinde gazetecilere, politikacılara ve avukatlara karşı kullanımını araştırmak için oluşturulan komite ilk toplantısını yaptı.

AP'nin en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisinden (EPP) Jeroen Lenaers'in komiteye başkan olarak seçildiği oturumda, üye devletlerin "gözetimi" düzenleyen ulusal yasalarının incelenmesi, istihbarat servislerinden, bazı politikacılardan ve üst düzey yetkililerden tanıklık istenmesi kararlaştırıldı.

Lenaers, oturumda, "Gazeteciler ve avukatlar gibi masum insanların casus yazılımlar tarafından hedef alındığı birçok vaka gördük ve bu demokrasi ile hukukun üstünlüğü için çok büyük bir sorun. Şimdi Pegasus ve diğer eş değer yazılımların kullanımı hakkında bilgi toplayacağız ve bu bulguları faydalı önerilere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

 

İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla ayrılıkçı Katalanları izlediği ortaya çıktı

 

Oturumda Forbidden Stories, Citizen Lab ve Amnesty International gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlardan uzmanlar da görüş bildirdi.

Paris merkezli Forbidden Stories çatısındaki 17 medya kuruluşu, geçen yıl Pegasus'un küresel bir ortamda gazetecilere, hükümet yetkililerine ve insan hakları aktivistlerine ait akıllı telefonları "hacklemek" için kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Yazılımın çeşitli ülkelere satıldığı anlaşılmış, bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal büyümüştü.

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