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Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi İskoçya’yı Ziyaret Etti

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Heyet başkanlığını  Niyazi Kızılyürek’in yaptığı Avrupa Parlamentosu Üyeleri  19-21 Haziran tarihleri arasında Edinburgh'ta temaslarda bulundular.
Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi İskoçya’yı Ziyaret Etti

Niyazi Kızılyürek koordinatörü olduğu Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi’nin  ziyareti sonrasında  basın açıklaması yapıp Brexit'in sadece eğitim ve kültür alanında değil gençlerin üzerinde her anlamda  olumsuz etkisi olduğunu vurgulayarak Birleşik Krallık’ın AB kültür, eğitim ve gençlik programlarından çıkma kararlarını gözden geçirmesini umduklarını ifade etti.

 

Kapanış konuşmasını yapan heyet başkanı Niyazi Kızılyürek ziyaretin kapanış konferansında şunları söyledi:

"Temaslarımız esnasında, Brexit'in İskoçya'daki eğitim, kültür ve gençlik sektörleri üzerinde temel ve olumsuz bir etkisi olduğunu gördük.

Umarım, yakın bir zamanda Birleşik Krallık hükümeti kararını gözden geçirir ve Erasmus+, Creative Europe ve European Solidarity Corps gibi AB programlarına yeniden katılır.

Bu arada, öğrenciler, öğretmenler, sanatçılar, yaratıcı sektörlerde çalışanlar ve gençler için kaybedilen fırsatları giderici pratik çözümler aramaya devam edeceğiz.

Delegasyonun bulguları, Komitenin AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin bir görüş taslağı hazırlama konusundaki devam eden çalışmasına da katkıda bulunacaktır."

Heyet, İskoç eğitim kurumları ve öğrenci temsilcileri, kültürel kuruluşlar, kültür politikasına odaklanan festival organizatörleri ve Edinburgh Uluslararası Festivali ve Fringe Festivali gibi turne sanatçılarının yanı sıra gençlik politikası ve gönüllü kuruluşlarla bir araya geldi.

Üyeler ayrıca Eğitim, Çocuklar ve Gençler Komitesi ve Anayasa, Avrupa, Dış İlişkiler ve Kültür Komitesindeki muadilleriyle bir araya geldik ve  İskoç Parlamentosunu ziyaret ettiler.

Son olarak, İskoç Kabine Dış İşleri Sekreteri Bay Angus Robertson ve Kültür ve Avrupa Bakanı Bayan Christina McKelvie ve Birleşik Krallık Hükümeti İskoçya Ofisi Direktörü Bayan Lyn McDonald ile bir araya geldiler.

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