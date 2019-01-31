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Avrupa Parlamentosu: Guaido'yu Venezüella Devlet Başkanı olarak tanıdık

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Avrupa Parlamentosu: Guaido'yu Venezüella Devlet Başkanı olarak tanıdık
Avrupa Parlamentosu: Guaido'yu Venezüella Devlet Başkanı olarak tanıdık

ABD Başkanı Donald Trump ile müttefiklerinin 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığı Juan Guaido için Avrupa Parlamentosu (AP) karar çıkardı.

Kararda AB hükümetlerine Guaido'nun meşru Devlet Başkanı olarak tanınması çağrısı yapıldı.

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