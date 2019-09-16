Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden çağrı:Seçim Sonuçlarını Kabul Edin

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) çeşitli fraksiyonlarına mensup 46 milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup ile çağrı yaptı. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan,

19 Ağustos'ta Diyarbakır (Adnan Selçuk Mızraklı), Mardin (Ahmet Türk) ve Van (Bedia Özgökçe Ertan) kentlerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alındı ve yerlerine hükümet tarafından görevlendirilen valiler atandı.

Seçilmiş belediye başkanları terörizm propagandası yapmak ve terörü finanse etmekle suçlanıyor. Bu suçlamalar doğru değil. Yetkililer bu iddialarla ilgili herhangi bir delil sunmadılar.

Bu da Türkiye'deki HDP'nin başarılı olduğu illerde merkez hükümetin yerel seçim sonuçlarını kabul etmek istemediği için yapılan suçlamalar olduğu izlenimini veriyor.

Henüz seçim kampanyası süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin seçim başarısını kabul etmeyeceği yönünde belirtiler vardı.

Bizler, Avrupa Parlamentosu üyeleri olarak, size bu son gelişmeler konusunda derin endişe duyduğumuzu söylemek isteriz.

Özgür ve bağımsız seçimler modern demokrasinin temel prensiplerinden biridir.

Şimdi, sözde sebeplerle üç şehirde seçim sonuçları tanınmıyor.

Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bedia Özgökçe Ertan'ın adaylıkları resmi olarak kabul edildi ve üçü de büyük bir çoğunlukla seçildi.

Geçmişte zaten, HDP'li birçok belediye başkanı görevden alındı, tutuklandı ya da sürgüne zorlandı.

HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer muhalefet üyelerinin uğradığı zulüm demokrasiye tehdittir ve haklı gösterilemez.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da bazı tweetlerinden ötürü yaklaşık 10 yıl hapis cezası alması kabul edilemezdir.

Siz, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmiş başka yetkililerin de görevden alınacağını açıkladınız.

Bu tehdit, açık şekilde İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanlarına.

CHP de yerel seçimlerde ülkenin batısındaki birçok büyük şehri kazandı.

Bizler, Avrupa Parlamentosu'nun çeşitli parti ve politik gruplarından temsilciler olarak demokrasiden, insan haklarından ve Türkiye'deki meslektaşlarımızla dayanışma sergilemekten yana duruyoruz.

Size, Türkiye hükümetine, HDP ve CHP üyelerine yönelik bu baskıyı bitirmeniz, yerel seçim sonuçlarını kabul etmeniz ve Türkiye'deki muhalefete karşı başka yeni bir baskı dalgası başlatmamanız için çağrı yapıyoruz.

Saygılarımızla,

Demirel Özlem Alev (GUE/NGL)

Abed Rego Sira (GUE/NGL)

Anderson Martina (GUE/NGL)

Arvanitis Konstantinos (GUE/NGL)

Aubry Manon (GUE/NGL)

Barrena Pernando (GUE/NGL)

Benifei Brando (S&D)

Björk Malin (GUE/NGL)

Bompard Manuel (GUE/NGL)

Burkhardt Delara (S&D)

Buschmann Martin (GUE/NGL)

Cavazzini Anna (Greens/EFA)

Chaibi Leila (GUE/NGL)

Carthy Matt (GUE/NGL)

Daly Clare (GUE/NGL)

Ernst Cornelia (GUE/NGL)

Ferreira Joao (GUE/NGL)

Georgoulis Alexis (GUE/NGL)

Georgiou Giorgos (GUE/NGL)

Glucksmann Raphaèl (S&D)

Guetta Bernard (RENEW)

Guillaume Sylvie (S&D)

Incir Evin (S&D)

Kizilyürek Niyazi (GUE/NGL)

Kouloglou Stelios (GUE/NGL)

Marquardt Erik (Greens/EFA)

Matias Marisa (GUE/NGL)

Mavrides Costas (S&D)

Michels Martina (GUE/NGL)

Omarjee Younous (GUE/NGL)

Papadakis Demetris (S&D)

Papadimoulis Dimitrios (GUE/NGL)

Pereira Sandra (GUE/NGL)

Pineda Marin Manuel (GUE/NGL)

Piri Kati (S&D)

Reintke Terry (Greens/EFA)

Ritchie Sheila (RENEW)

Schirdewan Martin (GUE/NGL)

Scholz Helmut (GUE/NGL)

Sojdrova Michaela (EPP)

Strik Tineke (Greens/EFA)

Urban Crespo Miguel (GUE/NGL)

Van Sparrantak Kim (Greens/EFA)

Villanueva Ruiz Idoia (GUE/NGL)

Villumsen Nikolaj (GUE/NGL)

Vollath Bettina (S&D)

Wallace Mick (GUE/NGL)

Ward Julie (S&D)