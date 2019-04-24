  • BIST 96.298
  • Altın 240,240
  • Dolar 5,8637
  • Euro 6,5754
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Avrupa Parlamentosu seçim hazırlıkları son aşamada

» »
Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin hazırlıkların son aşamaya girdiği belirtildi.
Avrupa Parlamentosu seçim hazırlıkları son aşamada

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bu çerçevede toplantıların yapıldığını yazdı.

Habere göre Yüksek Seçim Kurulu ve parti temsilcilerinin katılımıyla dün Rum İçişleri Bakanlığı’nda, resmi adaylıkların sunulması, seçim kütüklerine ilişkin şu ana kadar olan veriler ve seçim merkezlerinin işleyişine ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Gazete şu ana kadarki verilere dayanarak, partiler, bağımsızlar ve diğer oluşumlar olmak üzere toplamda 12-13 unsurun aday sunacağını, aday olacak kişiler için bin Euro harç alınacağını da anımsattı.

Gazete yine Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine dayanarak Kıbrıslı Rumlardan oluşan seçmen listesinin yaklaşık 550 bin olduğunu ancak başka bir AB üyesi ülkede oy kullanacaklarını beyan eden kişilerin ise bu listeden çıkarılacağına da dikkati çekti.

“80 BİN 800 KIBRISLI TÜRK DE OY KULLANABİLME HAKKINA SAHİP”

Kıbrıslı Rumların seçmen listesine, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 691 Kıbrıslı Türk’ün de dahil edildiğini yazan gazete, seçmen listesinin ötesinde, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden 80 bin 800 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanma hakkına sahip olduğunu anımsattı.

Habere göre AP seçimlerinde, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık bin 50 seçim merkezi bulunacak. Buna paralel olarak Kıbrıslı Türk seçmenlerle ilgili olan, Yeşil Hat geçiş noktalarına yakın 50 sandık kurulacak.

Gazete seçimler için 4 bin 500 kişinin görev yapmasına ihtiyaç duyulduğunu da yazdı.

RESMİ ADAYLIK 3 MAYIS’TA

Gazete Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacak kişilerin, 3 Mayıs’ta resmi başvurularını yapabileceklerini yazdı.

Habere göre resmi başvurular, 3 Mayıs’ta Güney Lefkoşa’daki “Filoksenia” Konferans Salonu’nda 09.00-12.300 saatleri arasında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı rum siyasi partiler Annan Planı referandumunun yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı24 Nisan 2019 Çarşamba 10:35
  • Rum polisi çatapat alarmında…24 Nisan 2019 Çarşamba 10:31
  • RMMO subayının işlediği cinayetle ilgili Interpol’den yardım istendi23 Nisan 2019 Salı 13:16
  • Güney Kıbrıs’ta bahis oyunları için son dört yılda 1 milyar euro harcandı23 Nisan 2019 Salı 12:11
  • Rumlar Lute’un bir sonraki hareketlerini bekliyor23 Nisan 2019 Salı 12:03
  • Evsizlerin rakamında artış23 Nisan 2019 Salı 12:02
  • Rum Meclis Heyeti Mısır’da temaslarda bulundu23 Nisan 2019 Salı 10:53
  • Anastasiadis Çin’e gitti23 Nisan 2019 Salı 10:52
  • Rum tarafı hayati önemdeki konuları listelemeyi kabul etmiyor23 Nisan 2019 Salı 10:49
  • Seri katil RMMO teğmeninden kan donduran itiraflar: Boğunca kendimi güzel hissettim, tekrar yaptım23 Nisan 2019 Salı 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti