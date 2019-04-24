Avrupa Parlamentosu seçim hazırlıkları son aşamada

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bu çerçevede toplantıların yapıldığını yazdı.

Habere göre Yüksek Seçim Kurulu ve parti temsilcilerinin katılımıyla dün Rum İçişleri Bakanlığı’nda, resmi adaylıkların sunulması, seçim kütüklerine ilişkin şu ana kadar olan veriler ve seçim merkezlerinin işleyişine ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Gazete şu ana kadarki verilere dayanarak, partiler, bağımsızlar ve diğer oluşumlar olmak üzere toplamda 12-13 unsurun aday sunacağını, aday olacak kişiler için bin Euro harç alınacağını da anımsattı.

Gazete yine Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine dayanarak Kıbrıslı Rumlardan oluşan seçmen listesinin yaklaşık 550 bin olduğunu ancak başka bir AB üyesi ülkede oy kullanacaklarını beyan eden kişilerin ise bu listeden çıkarılacağına da dikkati çekti.

“80 BİN 800 KIBRISLI TÜRK DE OY KULLANABİLME HAKKINA SAHİP”

Kıbrıslı Rumların seçmen listesine, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 691 Kıbrıslı Türk’ün de dahil edildiğini yazan gazete, seçmen listesinin ötesinde, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden 80 bin 800 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanma hakkına sahip olduğunu anımsattı.

Habere göre AP seçimlerinde, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık bin 50 seçim merkezi bulunacak. Buna paralel olarak Kıbrıslı Türk seçmenlerle ilgili olan, Yeşil Hat geçiş noktalarına yakın 50 sandık kurulacak.

Gazete seçimler için 4 bin 500 kişinin görev yapmasına ihtiyaç duyulduğunu da yazdı.

RESMİ ADAYLIK 3 MAYIS’TA

Gazete Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacak kişilerin, 3 Mayıs’ta resmi başvurularını yapabileceklerini yazdı.

Habere göre resmi başvurular, 3 Mayıs’ta Güney Lefkoşa’daki “Filoksenia” Konferans Salonu’nda 09.00-12.300 saatleri arasında yapılacak.