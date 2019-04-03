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"Avrupa Parlamentosu seçimleri için taraf olma zamanı "

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemine dikkat çekti ve taraf olunması çağrısı yaptı.
"Avrupa Parlamentosu seçimleri için taraf olma zamanı "

Kanatlı yaptığı açıklamada Avrupa Sol Partisi’nin organlarının tüm Avrupa’da seçim için çalışmaları yoğun şekilde sürdürdükleri bilgisini verdi.

 

Kanatlı, bu seçimlerde Slovenya Levica (Sol) Partisi’nden Violeta Tomic ve Belçika Metal Çalışanları Sendikası eski genel sekreteri Nico Cue Avrupa Sol Partisinin liste başı adayı olduklarını, bu hali ile partinin emekten yana, hak ve özgürlüklerden yana, Avrupa’nın doğu ve batısını da temsil edecek toplumsal cinsiyet eşitliğini de gözeten iki ismi liste başı olarak belirlediğini söyledi.

 

Kanatlı, Avrupa Sol Partisinin 26-27 Ocak’ta Brüksel’de yapılan Avrupa Sol Partisi Yürütme toplantısında slogan olarak da Krizden ilerici bir çıkış formülü için Avrupalılar seçiminde sola oy ver” ana temasını belirlendiğini, bu hafta içinde de Avrupa Sol Partisi Sekretaryası ile Avrupa’nın çeşitli yerlerinden temsilcilerin katılımı ile 500 milyonluk

 

Avrupalıların sorunları için 26 Mayıs’taki Avrupalılar Parlamentosu seçiminde izlenecek pratik çalışmalar ele alınacağını söyledi.

 

Kanatlı, benzer şekilde YKP Parti Meclisinin de Şubat ayı içinde bu çalışmalara da paralel karar aldığını hatırlattı. Kanatlı şöyle devam etti, “Parti Meclisi kararımızda, üye, sempatizan ve parti dostlarını tüm Avrupa’da, Avrupa Sol Partisi’nin taraf olduğu seçim platformlarını desteklemeye ve aktif dayanışmasını ortaya koymaya; Avrupa Sol Partisi’ndeki siyasi parti ve seçim bloklarının ve dolayısı ile GUE/NGL grubunun üyelerinin barışçı, ekolojik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekten yana başka bir Avrupa mücadelesi için Avrupa Parlamentosunda daha güçlü yer alması için oy vermeye çağırmıştık, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”…

 

Kanatlı, Kıbrıs’ın yıllardır AB toprağı olduğunu, müktesebatın kuzeyde askıda olduğunu buna rağmen birçok AB yurttaşlığı hakkından yararlanıldığını hatırlattı, kuzeydeki rejimin bundan rahatsız olduğunu sürekli yaptığı siyasal hareketlerle ortaya koyduğunu, AB yurttaşı olunduğunu unutturmak için ayrı devlet olgusunun milliyetçi nutuklarla servis edildiği söyleyerek, böylesi ulusalcı reflekslere karşı, AB yurttaşı olunduğunun bilinci ile 26 Mayıs’ta oy vermenin önemine vurgu yaptı.

 

Kanatlı bu çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkı olan herkesi etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy vermeye de çağırdıklarının bir kez daha altını çizdi.

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