Avrupa Parlamentosu seçimleri: “Kıbrıslı Türkler ve boykot nedeniyle gerilim gecesi”

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimine bir hafta kala, 3 şirket tarafından yapılan son anketlerde, DİSİ’nin birinci parti olmayı sürdürdüğü gözlemleniyor.

Fileleftheros gazetesinde yer alan “CMRC-Cypronet” adlı şirketin RIK kanalı hesabına yaptığı ankete göre, DİSİ yüzde 19, AKEL yüzde 16,5, DİKO yüzde 9, EDEK yüzde 5, ELAM yüzde 4,5 ve Ekologlar-Vatandaşlar İttifakı yüzde 3,5 oy alacak.

Anketin, 2-14 Mayıs tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü bin 400 kişiyle, rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirildiği ve sapma oranının yüzde 2,6 olduğu ifade edildi.

“LS Prime Market Research&Consulting LTD”nin , SİGMA için yaptığı ankete göre ise DİSİ’nin oy oranı yüzde 18,8, AKEL’in oy oranı yüzde 16, DİKO’nun oranı yüzde 8,8, ELAM’ın oranı yüzde 5,8, EDEK’in oranı yüzde 5,1, Ekologlar-Vatandaşlar İttifakı’nın oranı yüzde 3,5, DİPA’nın oranı yüzde 1,5, Yasemin Hareketi’nin oranı yüzde 1, Hayvan Hakları Partisi’nin oranı yüzde 1 ve diğer partilerin oranı yüzde 2,1 çıktı.

Yüzde 15,1’lik kesim oy kullanmayacağını, yüzde 8,9’luk kesim henüz kime oy vereceğini kararlaştırmadığını, yüzde 0,6’lık kesim geçersiz oy kullanacağını beyan etti; yüzde 11,8’lik kesim ise anket sorularını yanıtlamadı.

Haberde, bu anketin ise 6-10 Mayıs tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü bin 130 kişiyle, rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla yapıldığı ve sapma oranının yüzde 3 olduğu ifade edildi.

“CYMAR” şirketi nin ANT1 için yaptığı ankete göre ise DİSİ’nin oy oranı yüzde 23, AKEL’in yüzde 19, DİKO’nun yüzde 11, ELAM’ın yüzde 5, EDEK’in yüzde 4, Ekologlar-Vatandaşlar İttifakı’nın yüzde 2, DİPA’nın yüzde 2, Hayvan Hakları Partisi’nin yüzde 2, Yasemin Hareketi’nin yüzde 1 ve diğer partilerin oy oranı ise yüzde 4.

2-12 Mayıs tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü bin 2 kişinin katılımıyla, rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilen bu ankette de sapma oranının yüzde 3 olduğu ifade edildi.

Haberde, EDEK ile ELAM arasında altıncı koltuk için savaşın sürdüğü ve tüm olasılıkların açık olduğu da belirtildi.

KEL’DEN FAVORİ ADAY KIZILYÜREK

Gazete, yukarıdaki başlık altında aktarmaya devam ettiği haberinde, SİGMA’nın anketine göre DİSİ’den Lefteris Hristoforu’nun yüzde 35, Nikos Tornaridis’in yüzde 25, Lukas Furlas’ın da yüzde 24 oranında oy alacağını yazdı.

AKEL’den en fazla oy alacak olan ismin yüzde 27 ile Niyazi Kızılyürek olduğunu kaydeden gazete, Kızılyürek’i yüzde 25 ile Yorgos Yeorgiu ve yüzde 24 ile Neoklis Silikiotis’in izlediğini belirtti.

Ankete göre, DİKO’da Kostas Mavridis yüzde 25 oranında oy alırken, Marinos Musiottas yüzde 21, Eleni Theoharus yüzde 20 oy alıyor.

EDEK’te ise Dimitris Papadakis yüzde 34’lük oy oranına sahip olurken, Hristos Yakovu yüzde 25’lik oya sahip oluyor. Altıncı koltuk için savaş veren ELAM’dan Yeadis Yeadi’nin oy oranının ise yüzde 31 olduğu görülüyor.

ANT1’in anketine bakıldığında da DİSİ’den Furlas ile Hristoforu’nun önde gittiği; AKEL’de ise Silikiotis ile Yeorgiu’nun ilk iki sırayı paylaştığı, Kızılyürek’in üçüncü sırada bulunduğu görülüyor.

Ankete göre, DİKO’da Mavridis ile Theoharus öndeyken, EDEK’te Papadakis, ELAM’da da Yeadi ile Vasiliu önde.

“KIBRISLI TÜRKLER VE BOYKOT NEDENİYLE GERİLİM GECESİ”

Politis gazetesi “DİSİ’den Beş Birincilik, AKEL Çok Yakın… Kıbrıslı Türkler ve Boykot Nedeniyle Gerilim Gecesi” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, DİSİ’nin tüm anketlerde birinci sırada olduğunu ancak Kıbrıslı Türk seçmenlerin kullanacağı oylarla seçimi boykot edeceklerin oranının kestirilemiyor olması nedeniyle, 26 Mayıs gecesinin “gerilim gecesi” olacağını yazdı.

KKTC’den bazı kaynakların, AP seçiminde oy kullanacak Kıbrıslı Türk seçmen sayısının 6 bin civarında olduğu yönünde tespitleri olduğuna işaret eden gazete, bu rakamın “fazla iyimser bir senaryo” olduğunu iddia etti.

SEÇİMLE İLGİLİ OLMAYAN SORULAR

Habere göre, anketlerde katılımcılara AP seçiminin yanı sıra federasyon çözümü, Kıbrıslı Türklerle ilgili görüşler, KKTC’ye geçip geçmedikleri vb sorular da yöneltildi.

RİK’in anketinde, katılımcılara daha önce KKTC’ye geçip geçmedikleri soruldu. Yüzde 64’lük kesim bu soruya “evet”, yüzde 36’lık kesim “hayır” yanıtı verdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşleri de sorulan katılımcıların yüzde 35’lik kesim iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü taraftarı olduğunu beyan ederken, yüzde 29’u federasyon çözümünün ne lehinde, ne de aleyhinde olduğunu belirtti. Yüzde 21’i de federasyon çözümüne karşı olduğu görüşünü sunarken yüzde 15’i ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.