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Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin iade edilen yasa

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Rum Meclisi’nin, 30 lehte, 5 aleyhte ve 17 çekimser oyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından daha önce iade edilen Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin yasa tasarısının geri iadesini kabul ettiği belirtildi.
Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin iade edilen yasa

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, seçmenlerin, nüfus arşivinden, seçmen kütüklerine otomatikman kaydıyla ilgili yasa tasarısının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yapılan iadenin Rum Meclisi tarafından kabul edildiğini yazdılar.

Rum Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı Eleni Mavru yaptığı açıklamada 2014 yılındaki yasanın geçerli olmaya devam edeceğini belirtti.

Habere göre Rum Meclisi İçişleri Komitesi tarafından sunulacak yasa önerisiyle,15 gün içerisinde,  Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı çerçeve düzenlenecek.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, seçimlerin yapılmasına ilişkin yasa tasarısının modernizasyonunun, yeniden, ilk baştan başlayacağını yazdı.

Rum Meclisi’nde dün gerçekleştirilen oylamada, Anastasaidis’in iade ettiği yasa tasarısının kabul edildiğini yazan gazete, yasa tasarısının iade edilmesine neden olan tartışma noktasının seçmen listelerine otomatik kayıt konusu olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, otomatik kayıt öngörüsü olmaksızın, AP seçimlerine ilişkin yasanın modernizasyonuna ilişkin yasa tasarısının ikinci kez oylanmasına ise partiler arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geçilemediğini de yazdı.

Gazete otomatik kayıt öngörüsünün, Rum Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis tarafından sunulduğunu ve AKEL tarafından da desteklendiğini anımsattı.

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