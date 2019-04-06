Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin seçmen rakamları basında yer almaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacak olan seçmen sayıları basında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriu’nun, Rum Haber Ajansı’nın açıklamalarına dayanarak, toplam seçmen sayısının 640 bin olmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, 26 Mayıs’taki AP seçimlerine ilişkin seçmen listelerinde yüzde 5.5 oranında bir artış beklendiğinden de söz etti.

Dimitriu, seçmen listelerine yönelik Kıbrıslı Rumlardan 4 bin 944, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Türklerden ise 38 başvurunun yapıldığını anımsattı.

Yurt dışındaki seçmen sayısının ise 6 bin 338 olduğunu belirten Dimitriu, Güney Kıbrıs’ta ikamet etmeyen ve oy kullanma hakkına sahip olan Kıbrıslı Türk sayısının ise 81 binin biraz altında olduğunu, sürecin başladığı Ağustos ayında ise bu rakamın 77 bin olduğuna dikkati çekti.

Alithia gazetesi ise aynı haberi çerçevesinde, nihai seçmen sayısını şekillendirecek bir diğer unsurun, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve seçmen listesine kayıtlı olan bin 500 kadar İngiliz olduğunu yazdı.

Gazete, İngilizlerin seçmen listelerinde kalıp kalmayacağının, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine ve İngiliz vatandaşlarının AP seçimlerinde katılma hakkına sahip olup olmayacağına bağlı olduğunu belirtti.