Avrupa Parlamentosu, seyahatlerde kullanılacak 'AB Covid-19 Sertifikası'nı onayladı

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ülkeler arasında seyahatlerde kullanılacak 'AB Covid-19 Sertifikası'nı onayladı. Avrupa Komisyonu söz konusu belgenin temmuz ayı öncesinde yürürlüğe girmesini istiyor.

Avrupalı parlamenterler sertifikanın 12 ay için geçerli olmasını, kağıt veya dijital formatta hazırlanmasını istedi. Belgede, aşı olanların aşı bilgileri ya da yakın zamanda alınmış negatif test sonucu veya daha önce hastalığı geçirip geçirmediklerine dair bilginin bulunması gerektiği kararlaştırıldı.

'Seyahat belgesi' için ön koşul olmayacak

AP vekilleri sertifikanın tek başına bir "seyahat belgesi" veya serbest dolaşım hakkı için bir ön koşul olmaması gerektiği vurgulandı.

Aşı olmayanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla AB ülkelerinin zamanlı ve ücretsiz test imkanı sağlamasını isteyen milletvekilleri, AB'nin aşı sertifikasının, üye ülkelerin kendilerinin hazırlayacağı sertifikalarla uyumlu olması gerektiğini belirtti.

AP milletvekilleri ayrıca AB tarafından onaylanmış aşıları olan kişilere AB ülkelerince verilecek sertifikalarının tüm üye ülkelerde tanınmasını istedi. AB'de şu anda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşılar onay almış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı verdiği aşıları olan kişilere AB ülkelerinde verilen sertifikaların da tanınıp tanınmayacağına her ülkenin kendisinin karar vermesi konusunda uzlaşıldı. Ayrıca, sertifika bilgilerinin saklanması ve verilerin korunmasının önemine işaret edildi.

Düzenleme parlamento ile AB Konseyi arasında müzakere edilecek

Avrupa Parlamentosunun müzakere pozisyonunu belirlemesinin ardından AB Komisyonunun hazırladığı taslak yasal düzenleme, parlamento ile AB Konseyi arasında müzakere edilecek. Düzenlemenin yaz başında son halini alması bekleniyor.

AB, aşı sertifikası sistemini, bu yaz turizm sezonunu değerlendirebilmek amacıyla Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin talebiyle oluşturmaya başlamıştı. Bu kapsamda gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekeceği belirtiliyordu. Ancak AB ülkelerinin, hangi aşıların tanınacağına kendilerinin karar verebileceği ifade ediliyor.