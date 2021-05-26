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Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek: Kutlu Adalı cinayeti siyasi değil, nedenini Aziz Barnabas Manastırı'nda aramak lazım

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"Ben bu konuyu Avrupa Komisyonu'na taşımaya kararlıyım"
Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek: Kutlu Adalı cinayeti siyasi değil, nedenini Aziz Barnabas Manastırı'nda aramak lazım

Avrupa Parlamentosu üyesi akademisyen Niyazi Kızılyürek, Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'de öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu.

Gazeteci ve yazar Kutlu Adalı ile yakın ilişkileri olan Kızılyürek, Tele 1'de katıldığı 'Gerçeğin İzinde' programında, Adalı'nın ölümünün Kıbrıs'taki politik süreçlerle bir ilgisi olmadığını düşündüğünü, cinayetin Kıbrıs sorunu ile doğrudan ilgili olmadığını, Adalı'nın Aziz Barnabas Manastırı ve müzesi hakkında yazılar yazmaya başlamasının ardından katledildiğini söyledi. 

"Bu soruya hala yanıt verilmedi"

Sedat Peker'in iddialarının cinayete ilişkin ipucular verdiğini söyleyen Kızılyürek, "Hala şu sorunun yanıtı yok; neden öldürüldü?" diye sordu.

Adalı'nın öldürülmeden önceki yazılarında Aziz Barnabas Manastırı'nda yaşanan hırsızlık olaylarını anlattığını hatırlatan Kızılyürek, "Aziz Barnabas Manastırı'nda Mart 1996'da orada Sivil Savunma arabaları görüldü. Dönemin Sivil Savunma başkanı Galip Mende'ydi. Sonra askerler oraya geldiler ve Kutlu Adalı bunları tespit etiği için ısrarla şu soruyu soruyordu: 'ne arıyorsunuz müzeye dönüştürülen Aziz Barnabas Manastırı'nda?' İşte bu soruya hala yanıt verilmedi. Kimi oraya PKK'nın silah sakladığını söylüyordu ancak bunun hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Orada PKK'nın silah saklaması mümkün değil. Düz bir ovada her taraftan görüşen bir yerde PKK'nın böyle bir iş yapacağı hiç kimseyi ikna etmez. Dolayısıyla Peker'in açıklamasında da dile getirilen hırsızlık olayına yoğunlaşmakta yarar var" dedi. 

Birilerinin Aziz Barnabas Manastırı'nda bir takım işler yaptığını ifade eden Kızılyürek, "Kutlu Adalı da bunu gazeteci duyarlılığı ile tespit etmiş ve köşesine taşıyordu. İşte aslında burada aramak lazım cinayetin nedenlerini diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

 

"Ben bu konuyu Avrupa Komisyonu'na taşımaya kararlıyım"

Peker'in "Bize, 'bu adam Kıbrıs'ı Rumlara satacak' dediler" dediğini hatırlatan Kızılyürek, "40 bin askerin görev yaptığı, rahmetli Denktaş'ın liderliğinin devam ettiği hiçbir şekilde böyle bir şeyin ihtimal dahilinde olamayacağını herkes biliyor. Ama burada ideolojik bir boyut da vardır. Burada barış düşmanlığını, solcu demokrat kişiliklere karşı düşmanlık beslemeyi, onları katletmeyi sonra da onlara bir vatan haini kupu takmayı bir kez daha görüyoruz. Bu konu hem Kıbrıs hem Türkiye'de çok konuşulması gereken bir şeydir" dedi. 

Peker'in iddialarının ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Kızılyürek,  "Ben bu konuyu Avrupa Komisyonu'na taşımaya kararlıyım" diyerek, "Çünkü  burada söz konusu olan hem Adalı, hem demokrasi katledildi hem de Türkiye'de mafya ve devlet iç içe geçti. Bütün bunların noktalanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

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