Avrupa Parlamentosu'na girişlerde maske ve ateş ölçme zorunlu olacak

Avrupa Parlamentosu (AP), koronavirüs salgınından korunmak için tüm parlamenter, gazeteci ve diğer çalışanlar ile ziyaretçilere maske zorunluluğu getirecek.

Parlamento binasına girmek isteyen herkesin ateşi ölçülecek. Avrupa Parlamentosu Genel Sekreteri Klaus Welle'nin, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri en az 1,5 yıl uygulamada kalacak.

Parlamenterler, sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla toplantılara katılabilecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerdeki AP üyeleri ise, oturumlara internet üzerinden katılmaya devam edecek.

AP yönetimi tarafından 130 bin euroya 80 bin maske satın alındı. Parlamento binasındaki herkes, gün boyunca maskeyle dolaşmak zorunda kalacak.

Kişiler, sadece odalarında yalnız olmaları halinde maskelerini çıkarabilecek.Sosyal mesafe kuralının korunması için parlamento binasında, her milletvekili başına bir çalışan görev yapacak.

Diğer çalışanlar, evden internet aracılığıyla işini yapacak. AP Genel Sekreteri Welle, üye devletler arasında farklı koronavirüs önlemleri uygulandığına dikkati çekerek, parlamentoda çok az koruma olduğu için risk almak istemediklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun ayda bir kez Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan toplantıları, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Salgın sonrası, ayda bir Gransa'ya taşınma uygulamasına da son verilebileceği belirtiliyor.