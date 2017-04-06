Avrupa parlamentosunda BREXIT oylaması

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerinin koşullarını içeren karar tasarısını onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 133'e karşı 516 oyla kabul edildi. Genel Kurulda 50 milletvekili çekimser oy kullandı.

AP'nin karar metninde İngiltere'nin üye ülke olarak imza attığı tüm finansal yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Anlaşmanın İngiltere'ye yaklaşık 60 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Kararda 2 yıl sürecek birlikten çıkış müzakereleri boyunca somut ilerlemeler olduğu takdirde geçiş sürecine ilişkin bazı tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Parlamentonun kararında İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri düzenleyen yeni anlaşmanın birlikten çıkış tamamlanmadan imzalanamayacağı belirtildi.

AP'nin kararında ayrıca İngiltere'de yaşayan 3 milyon Avrupa vatandaşının ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin haklarının korunması çağrısı yer alıyor.