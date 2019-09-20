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Avrupa Parlamentosu’nda doğrudan ticaret konusu

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Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Komisyonu’nun Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticarete ilişkin önerisinin korunması, yinelenmesi veya iptal edilmesi konusunda, üç cephede sıkı mücadele verildiği belirtildi.
Avrupa Parlamentosu’nda doğrudan ticaret konusu

Fileleftheros gazetesi “Doğrudan Ticaret Hortladı” başlıklı haberinde, Kıbrıs’ın kuzeyinin Tayvanlaşmasına yol açabilecek tartışmalı önerinin, Rum Yönetimi için ise “kırmızı kumaş” (öfkeye neden olan) anlamına geldiğini yazdı.

Yeni parlamento döneminin başlaması ışığında Uluslararası Ticaret Komitesi’nde ilk başta resmi olarak gündeme geldiğini yazan gazete, konunun, doğrudan ticaret tüzüğünün iptal edilmesini isteyen Avrupa Halk Partisi tarafından gündeme getirildiğine işaret etti.

Gazete Sosyalistler ve Demokratlar grubunun, bunu değerlendirerek, Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyonun kaldırılması ve sonuç olarak tüzüğün görüşülmesinden söz ettiğini belirtti. 

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, konunun, dün, Avrupa Parlamentosu Başkanlar Konferansı’nın yüksek organı önüne getirildiğini ve konuyu ileriki aşamaya havale ederek karar alınmasını ertelemeye karar verdiğini yazdı.

Avrupa Birleşik Sol grubunun yıllardır, Rum Yönetimi’nin görüşlerine destek vererek, doğrudan ticaret tüzüğüne karşı olduğunu yazan gazete, liberallerin ise tüzüğün onaylanmasına destek verdiğini, Yeşillerin de aynı çizgide olduğunu belirtti. 

Gazete, Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun son 48 saattir, doğrudan ticaret tüzüğünün geri getirilmesinden yana faaliyet gösterdiğini yazdı.  

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