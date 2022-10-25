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Avrupa Parlamentosu’nda gıda krizi zirvesi

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Avrupa Parlamentosu’nda gıda krizi zirvesi
Avrupa Parlamentosu’nda gıda krizi zirvesi

Konferansın “Gıda Krizi Çözümleri” başlıklı paneline, SETA Washington DC Direktörü Kılıç Buğra Kanat moderatörlük yaptı.

Panelde açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Dostluk Grubu Kurucusu ve AP Polonya Milletvekili Richard Czarneski, karar alıcıların bir araya gelerek gıda güvenliğini sağlamak için çalışması ve çözümler bulması gerektiğini vurguladı.

Acil gıdaya ihtiyaç duyanların sayısının 22 milyona yükseldiğine dikkati çeken Czarneski, özellikle Afrika için uzun dönemli olarak gıdaya erişim konusunda birlikte çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Polonya merkezli Doğu Çalışmaları Merkezinde Ukrayna, Belarus ve Moldova Departmanı Kıdemli Araştırmacısı Slawomir Marcin Matuszak da tahıl taşıyan gemilerin oluşturduğu kuyruklara değinerek, “Yeni tür lojistik üzerinde ciddi yatırımlar yapmalıyız.” dedi.

Matuszak, Avrupa Birliği ve uluslararası finansal kuruluşların bu konuda büyük rol oynayabileceğini ifade etti.

“GIDA KRİZİ GÖÇÜ TETİKLEYECEK”

Fenerbahçe Üniversitesinden Doç. Dr. Ece Baban ise gıda krizinin düzensiz göç hareketlerini tetikleyeceğini vurguladı.

Bunun da ekonomik ve toplumsal huzursuzluğu artıracağına işaret eden Baban, “Beslenme kaynaklarına erişim yeni bir savaş nedeni olacak ve dezavantajlı bölgelerde birçok insan hayatını kaybedecek.” diye konuştu.

Baban, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin çabalarıyla sağlanan tahıl koridoru anlaşmasının gıda krizinin çözümü için büyük bir adım olduğunu belirterek, iklim, su, enerji krizleri, küresel ısınma ve göç hareketlerinin birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

“VAKİT GEÇMEDEN GÜBRELEME YAPILMALI”

Sri Lanka Temsilcisi ve eski AP vekili Nirj Deva da yeterli düzeyde tarımsal üretim için vakit geçmeden gübreleme yapılması gerektiğine dile getirerek, “aksi halde yalnızca zenginlerin gıdaya ulaşabileceğini” söyledi.

Deva, Batı’nın gübre ihracatını etkileyen yaptırımlarının Rusya’yı “köşeye sıkıştırmak” için etkili olmayacağına çünkü bu ülkenin ekonomisinde gübre sektörünün oldukça az yer tuttuğuna dikkati çekti.

Gıdaya erişemeyen kişilerin göç edeceğini belirten Deva, Batı’nın stratejisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA YAPISAL SORUN MEVCUT

İngiltere merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) kıdemli araştırmacılarından Samuel Ramani, birçok sorunun yanında oldukça az somut çözümün sunulabildiği tehlikeli bir aşamaya girildiğini söyledi.

Ramani, medeniyetler arasında uçurum ve jeopolitik bir ayrım oluşturulmaması için çalışılması mesajını verdi.

Fransa merkezli Avrupa Meyve, Sebze ve Bahçıvanlık Bölgeleri Meclisi Temsilcisi Luca Contrino tek çözüm olmadığını, bir dizi yapısal sorunla baş edilmesi gerektiğini anlattı.

Üreticiden dağıtıcı ve tüketiciye arz zincirindeki her aşamada çözüm için çalışılmasını isteyen Contrino, iklim değişikliğinin de gıda krizine muhtemel çözümleri ve tarımsal üretimi yakından etkilediğini kaydetti. 

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