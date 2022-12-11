Avrupa Parlamentosu’nda Katar rüşveti krizi büyüyor: Yeni detaylar ortaya çıkıyor

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili dahil beş kişinin Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda Katar'dan rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınması sonrasında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’ın rüşvet vererek Avrupa siyasetine sızma girişimi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Cuma günü aralarında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin de olduğu çok sayıda üst düzey isim yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınmıştı.

Bu olay Brüksel’de ve AB siyasetinde şok etkisi yaratırken gözaltına alınan bir diğer üst düzey isim İtalyan siyasetçi Antonio Panzeri de mercek altında. İtalya’nın çok okunan gazetelerinden Corriere Della Sera, gözaltına alınan Panzeri, kızı Silvia ve eşi Maria Dolores Colleoni ile ilgili yeni bilgileri ve İtalyan siyasetçinin aldığı rüşvetin detaylarını paylaştı.

İtalyan siyasetçinin tatillerinin parasının Katar’dan gelen rüşvetle ödendiğini ortaya çıkaran İtalyan medyası, Noel tatili için kişi başı 9 bin euroluk tatiller organize edildiğini duyurdu. Corriere Della Sera’daki haberde geçen yıl böyle bir tatilin detaylarını öğrendikten sonra Panzeri’nin eşi Maria Dolores Colleoni’nin “Biz geçen yılki gibi yüz binlerce euroluk bir tatili karşılamayız. Sadece kişi başı 9 bin euro bile çok ama çok pahalı” dediği belirtildi.

İtalyan medyası Panzeri ailesinin seyahat etmeyi çok sevdiğini ve birçok lüks yere giderek sosyal medyada paylaşım yaptığını yazarken, “Kimsenin şüpheleneceğini düşünmeden her şeyi paylaştılar” yorumunu yaptı.

38 YAŞINDAKİ KIZINDA YOK YOK

İtalyan medyası özellikle Panzeri ailesinin 38 yaşındaki avukat kızı Silvia Panzeri’yi mercek altına aldı… Genç yaşına rağmen Milano’da hem evi hem de ofisi olan ve bunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda çalışan Silvia Panzeri’nin sosyal medya paylaşımlarında Miami’de arkadaşlarıyla havuz sefası yaptığı ve bundan birkaç hafta sonra Montreal’de yürüyüş yaptığı kareleri paylaştığı görülüyor. 27 Kasım’da Katar’ın başkenti Doha’daki Souq Waqif’te fotoğraf paylaşan Silvia Panzeri’nin parasının kaynağı ise merak uyandırdı.

Belçika polisinin Silvia Panzeri’nin parasının kaynağının babasının aldığı rüşvetler olduğunu bildiğini açıklarken, Polonya’daki Fas büyükelçisinin bu seyahat masraflarını karşılamak gibi hediyeleri olduğuna da dikkat çekildi.

EV HAPSİNDELER

Öte yandan İtalyan medyası Panzeri ve eşinin kredi kartlarını kullanmadığı ve “dev” lakaplı üçüncü bir kişinin kredi kartını kullandıkları da öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında ilk davanın 19 Aralık’ta görüleceği açıklandı. Yetkililer, gözaltında tutulan Panzeri’nin kızı ve eşini ev hapsine alma kararı alındığını duyurdu.

KOMŞULAR ÖFKELİ

Öte yandan İtalyan medyasında yer alan haberde Panzerilerin Calusco d’Adda’daki komşuları olayın şokunu atlatamadıklarını duyurdu.

İsmini açıklamayan komşular, “Biz bu gelişmeleri gazeteden takip ettik ve şok olduk” dedi. İtalyan gazetesi Corriere Della Sera’ya konuşan yerel yönetimden yetkililer, “İhanete uğramış hissediyoruz ve hayal kırıklığı duyuyoruz. Bu durum bizi çok öfkelendirdi” dedi.