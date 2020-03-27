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Avrupa Parlamentosundan Covid-19 tedbirlerine onay

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Avrupa Parlamentosundan Covid-19 tedbirlerine onay
Avrupa Parlamentosundan Covid-19 tedbirlerine onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

Avrupa Parlamentosu, Covid-19’a ilişkin özel tedbirleri görüşmek için Brüksel’de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.

Oturumda, toplam 37 milyar euroluk fon içeren Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon euroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.

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