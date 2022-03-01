  • BIST 1.969,91
  • Altın 867.648
  • Dolar 13.9301
  • Euro 15.4821
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'nın AB Üyeliğine Destek

» »
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'nın AB Üyeliğine Destek
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'nın AB Üyeliğine Destek

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı.Milletvekilleri, Rusya'nın Ukrayna'yı "tam teşekküllü işgalini" en güçlü şekilde kınayarak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun saldırıdaki rolünü de telin etti.

AB'nin Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları artırması gerektiği belirtilen tasarıda, savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi ve istihbarat iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Tasarıda Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi için AB kurumlarına çağrı yapıldı, Ukrayna'nın AB ortak pazarına entegrasyonu yönünde çalışılması istendi. Milletvekilleri, Ukrayna'nın adaylık prosedürünün "liyakat" temelinde ilerletilmesini talep etti.

AP milletvekilleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi, Belarus'a yaptırımların artırılması, Rusya'dan gaz ve petrol alımının sınırlandırılması, AB'nin Rusya'ya, Rusya'nın da AB'ye yatırımlarının yasaklanması, Rusya'daki tüm bankaların Avrupa mali sisteminden engellenmesi, Rusya ve Belarus'un SWIFT sisteminden çıkarılması, Rus gemilerinin AB limanlarına girişine izin verilmemesi gibi taleplerde bulundu.

Milletvekilleri, yatırım karşılığı oturum verilmesini öngören "altın vize" uygulamasına sahip ülkelerin ve AB'nin bu uygulamayı gözden geçirmesi, yaptırımlara maruz kalan Rus vatandaşlarının yakınlarına verilen vizelerin geri alınması çağrısında bulundu.

Tasarıda Batı Balkanlar'a da yer verildi. Milletvekilleri, Rusya'nın Batı Balkanlar'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden duydukları endişe ile Ukrayna'ya ve AB politikalarına destek veren Batı Balkan ülkelerine takdirlerini metinde ifade etti.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosunun, Sırbistan'ın Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına uymamasından üzüntü duyulduğu, bu durumun Sırbistan'ın AB sürecine zarar verdiği" belirtildi.

Metinde aday ülkelerin AB'nin sadece müktesebatıyla değil, ortak dış ve güvenlik politikalarıyla da uyum içinde olması beklentisi dile getirildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Financial Times, muhalefetin birleşmesini yorumladı, o partiye dikkat çekti01 Mart 2022 Salı 14:19
  • Rusya: ABD’nin nükleer silahları kabul edilemez01 Mart 2022 Salı 14:02
  • Zelenskiy: Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek01 Mart 2022 Salı 13:04
  • Sekiz AB ülkesinden Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması01 Mart 2022 Salı 13:01
  • Avrupa tetikte: Putin, ‘şeytanlarını’ kullanacak mı?01 Mart 2022 Salı 12:38
  • Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah desteği01 Mart 2022 Salı 11:59
  • Almanya Ukrayna‘dan 100 binden fazla sığınmacı bekliyor01 Mart 2022 Salı 11:54
  • AB’nin yaptırım listesinde dikkat çeken isim: “Putin’in kasası”01 Mart 2022 Salı 11:46
  • Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı01 Mart 2022 Salı 10:25
  • Rusya-Ukrayna Savaşı Doğalgazı Vurdu! Almanya Alarm Veriyor28 Şubat 2022 Pazartesi 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti