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Avrupa Parlamentosu’nun toplantıları başladı

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Avrupa Parlamentosu’nun toplantıları başladı
Avrupa Parlamentosu’nun 13-14-15 Mart’ta sürecek genel kurul toplantıları başladı.

Fransa’nın Strazburg kasabasında başlayan genel kurulu Kıbrıs Türk ve Rum kesiminden davetli gazeteciler de takip ediyor. Genel Kurulla ilgili basın mensuplarına bugün brifing verildi.

3 gün sürecek Strazburg’daki toplantılarda, “Roma Anlaşması” nın 60. Yılı nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dönem Başkanı Malta’nın Başbakan Yardımcısı Louis Grech ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’nin katılımıyla “Roma Anlaşması”yla ilgili 15 Mart’ta yapılacak oturum, gündemin ilk maddesini oluşturacak.

Bunun yanında AP oturumlarında AB şirket ve firmalarındaki hissedarların payı, çatışmalı bölgelerden çıkarılan bazı materyallerin silahlı terör örgütlerinin eline geçmesinin engellenmesi, daha fazla geri dönüşüm, silahların yanlış ellere geçmesinin önlenmesi, cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve güvenlik için bütçe görüşmeleri, hayvan istismarının önenmesi, Avrupa’daki siyasi partilere yapılan bütçe yardımının kurallarının belirlenmesi konularının da içinde bulunduğu konular tartışılıp karar bağlanacak.

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