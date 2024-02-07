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Avrupa Parlemento üyesi Niyazi Kızılyürek gönüllüleri ile buluşacak

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Avrupa Parlemento üyesi Niyazi Kızılyürek gönüllüleri ile buluşacak.. İşte açıklama;
Avrupa Parlemento üyesi Niyazi Kızılyürek gönüllüleri ile buluşacak

Avrupa Parlemento üyesi Niyazi Kızılyürek gönüllüleri ile buluşacak.. İşte açıklama;

Avrupa Birliği Üyesiyiz, Söz Sahibiyiz" diyen sevgili Gönüllü,

Kıbrıslı Türk toplumunun sesini Avrupa'da güçlendirme mücadelesinde bize katıldığınız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlerle birlikte, haklarımıza sahip çıkmak ve toplumumuzun geleceğini şekillendirmek adına güç birliği yapmak için sabırsızlanıyoruz.

İlk etapta gönüllülerimizle bir araya gelmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir toplantı düzenlemeyi planlıyoruz. Bu toplantıda, birlikte neler başarabileceğimizi tartışacak, stratejilerimizi belirleyeceğiz.

Toplantı Detayları:
Tarih: 10 Şubat 2024
Saat: 10.00
Yer: Merkez Lefkoşa

2024 yılı etkinliklerinden haberdar olmak için whatsapp grubuna katılabilirsin. https://chat.whatsapp.com/Hm7npFjhiilLFUfkuaP8Zy

Sizleri aramızda görmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Birlikte hareket ederek, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerine daha fazla katılım sağlayacak ve toplumumuzu daha etkin bir şekilde temsil edeceğiz.

Katılımınız için teşekkür eder, buluşma gününde sizleri aramızda görmeyi umarız.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek 

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