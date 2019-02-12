Avrupa Parlementosu seçimlerinde Kıbrıslı Türkler Nasıl oy kullanacak?

26 Mayıs 2019 Pazar Günü Yapılacak Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Nasıl Oy Kullanabilirsin?

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2001’den itibaren verilen yeni tip kimlik kartına sahipsen ve yaşın 18’den büyükse bu seçimlerde oy verme hakkın var.

Adanın kuzeyinde ikamet ediyorsan, kuzeyden güneye geçiş noktalarının yakınında kurulacak özel seçim merkezlerinde oy verebilirsin.

Oy verebilmen için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2001’den itibaren verilen yeni tip kimlik kartının yanında olması gerekir. Kimlik kartının bitiş tarihi geçmiş olsa da yenilemeksizin oy verebilirsin.

Bu seçimlerde Kıbrıslı Türk seçmenler iki kategoriye ayrılmıştır:

a-Adanın kuzeyinde ikamet ediyorsan ve Nüfus Dairesi’nin sisteminde bu adresin kayıtlıysa herhangi bir işlem yapmaksızın özel seçmen listesine dahil edilmiş olacaksın ve özel seçim merkezlerinde oy verebilirsin.

b-Adanın kuzeyinde ikamet etmene rağmen, Nüfus Dairesi’nin sisteminde kayıtlı adresin adanın güneyindeyse, özel seçim merkezlerinde oy verebilmen için 2 Nisan tarihine kadar özel bir beyannameyle başvuruda bulunman gerekir.

Seçim günü yurt dışında olacaksan:

Seçim günü Birleşik Krallık’ta, Belçika’da ya da Yunanistan’da olacaksan 2 Nisan tarihine kadar başvuruda bulunup oy kullanma hakkını bu ülkelerdeki seçim merkezlerinde kullanabilirsin.