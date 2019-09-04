  • BIST 99.678
  • Altın 280,519
  • Dolar 5,6679
  • Euro 6,2444
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa seyirci özel etabı 28 eylül’de…

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB),  27-29 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs ayağı kapsamında 28 Eylül’de yer alacak Lefkoşa şehir içi özel seyirci etabı için çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa seyirci özel etabı 28 eylül’de…

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB),  27-29 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs ayağı kapsamında 28 Eylül’de yer alacak Lefkoşa şehir içi özel seyirci etabı için çalışmalarını sürdürüyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı için tüm paydaşların katılımıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya, KKTOK, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Karayolları Dairesi, LTB Dış İlişkiler Birimi ve LTB Zabıta Şubesi Trafik Birimi’nden temsilciler ve  LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

LTB, Lefkoşa’nın güneyinden başlayacak, ara bölgeden Lefkoşa’nın kuzeyine geçilecek ve Güney Lefkoşa’da tamamlanacak Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı’nın en iyi şekilde ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşebilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini yürütüyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartingde Özçınar ve Emre şampiyon26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:51
  • Savaşkan Türkiye ikincisi oldu05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:08
  • Avrupa şampiyonu Buse Naz yeni madalyalar istiyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
  • Yiğitcan Bursa'da zirvede04 Ağustos 2019 Pazar 20:15
  • İskele Rallisi'nde korkutan kaza 07 Temmuz 2019 Pazar 17:51
  • Niki Lauda: Formula 1'in efsane pilotu hayatını kaybetti21 Mayıs 2019 Salı 09:44
  • Ralli'de Alptürk-Yılmaz ikilisi zirvede09 Nisan 2019 Salı 20:25
  • Patencilerin buz üstünde yaralamalı kavgası25 Mart 2019 Pazartesi 10:42
  • Henüz 14 yaşındaydı: Kurtarılamadı25 Mart 2019 Pazartesi 10:35
  • Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir01 Şubat 2019 Cuma 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti