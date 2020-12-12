Avrupa şampiyonu sporcu geçimini sağlamak için inşaatta çalışıyor!

Türkiye ve Avrupa Açık Muay Thai şampiyonu Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işlerinde çalışıyor.

Türkiye ve Avrupa Açık Muay Thai şampiyonu Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işlerinde çalışıyor.

Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Ahmet Ertekin, 2 yıl önce katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. Antrenman yaptığı salonda yaşayan, zaman zaman aile büyüklerinin evine giden Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık, kuryelik gibi işlerde çalıştı.

Bulduğu her işte çalışıyor

Başarılı sporcu olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası'nda şampiyonluk kazandı. Geçimini sağlayabilmek için bulduğu her işte çalışarak para kazanmaya çabalayan Ahmet Ertekin, işsiz kaldığı dönemlerde spor sevgisinden vazgeçmedi.



İşsiz olmasına rağmen gelecekte başarı kazanarak hayallerine ulaşmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, pandemi nedeniyle spor salonlarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle memleketi Batman'a gitti.

Pandemi sürecinden dolayı Batman'daki ailesinin yanına gitmeye karar verdiğini anlatan milli sporcu Ahmet Ertekin, "Babamın mesleği olan duvar örme ve inşaat işlerinde çalışarak zamanımı geçiriyorum. Asker harçlığımı çıkarıp, aileme katkı sağlıyorum.



Yaptığım sporla bağdaşan bir iş. Çalışırken spor yapıyorum. Askerde de sporuma devam etmek istiyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi. (DHA)