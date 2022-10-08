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Avrupa savaşa mı çekiliyor? Kırım Köprüsü vuruldu, Almanya’da sabotaj

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Putin‘in doğum gününden bir gün sonra, "Gurur eserimiz" dediği ve dünyanın en iyi korunan köprüsü olan Kırım Köprüsü vuruldu. Aynı saatlerde Alman demiryollarına düzenlenen bir sabotajla ulaşım tıkandı.
Avrupa savaşa mı çekiliyor? Kırım Köprüsü vuruldu, Almanya’da sabotaj

Rusya ile Ukrayna arasında savaş hızla yayılmaya başladı…

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ı Rusya‘ya bağlayan ve Putin‘in “gurur duyduğu” eser olan köprü, sabah yaşanan patlamayla büyük ağır hasar aldı.

PUTIN‘E ÇOK AĞIR MESAJ

Putin‘in 70. doğum gününden bir gün sonraki patlamaya, bir su altı SIHA‘sının neden olduğu ve bunun da Ukrayna Gizli Servisi tarafından yapıldığı sanılıyor. Kırım‘la Rusya‘nın kara ve tren bağlantısı tamamen durdu.

Bu darbe, Rus Amiral gemisi “Moskova”nın batırılması kadar derin etki yaratırken Rusya, Kiev‘i vurmakla tehdit etti. Rus basını ise patlamaya bomba yüklü bir TIR‘in neden olabileceğini öne sürdü.

DÜNYANIN EN İYİ KORUNAN KÖPRÜSÜ

Kırım‘daki Kerç Boğazı Köprüsü, “Dünyanın en iyi korunan köprüsü” olarak biliniyordu.

Tüm araçlar, özel aramalardan sonra köprüye alınıyordu. Bu nedenle bir sualti-SIHA saldırısı ihtimali daha yüksek görünüyor.

Bu patlamayı, Kuzey Akim Boru hatlarına yapılan sabotajlara misilleme olarak yorumlayanlar da bulunuyor.

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Almanya’da demiryollarında yaşanan sabotaj sonrasında uzun kuyruklar oluştu.

KUZEY ALMANYA FELÇ OLDU

Patlamanın olduğu saatlerde, Alman demiryollarına sabotaj düzenlendi.

Tüm yönlendirme sistemleri bozuldu ve bunun teknik arıza olmadığı açıklandı. Sabah başlayan arıza saatlerce giderilemedi ve en büyük eyalet Kuzey Ren Vestfalya‘nin diger yerlerle tren bağlantısı kesildi. Yüzbinlerce kişi perişan oldu.

Kuzey Almanya‘nın en önemli kentlerine seferler durdu. Berlin‘e de bu bölgelerden gecen seferler saatlerce yapılamadı.

POLİSE SORUŞTURMA TALİMATI 

Öğleden sonra arıza giderildi ve soruşturma Özel Polis Birimi‘ne devredildi. Siber saldırı ve diğer olasılıklar araştırılıyor.

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