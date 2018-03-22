Avrupa sol parti toplantılarında YKP’yi Kanatlı temsil edecek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantılarında YKP’yi temsilen katılacak.
YKP’nin gözlemci üye olduğu EL Yürütme ve Genel Kurul toplantıları Viyana’da 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YKP’den yapılan açıklamaya göre, toplantılarda, Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik yol haritası, Eylül’de yapılacak Genel Kurul çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupalılar Forumu ve yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki, sosyal ve siyasi durum, çeşitli ülkelerdeki seçim sonuçları değerlendirilecek.
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