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Avrupa Solu Milletvekilleri Maraş’ı gezdi

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Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu(GUE/NGL) Milletvekillerinin 18 Kasım’da Maraş’ı gezdikleri bildirildi.
Avrupa Solu Milletvekilleri Maraş’ı gezdi

Haravgi gazetesinin haberine göre GUE/NGL’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maraş’ın ziyaret edildiğini ve Türkiye’nin askeri saldırıları nedeniyle meydana gelen yıkımın yerinde gözlemlendiğini, Türkiye ile KKTC’nin iki devletli sahte çözümü ileri götürdüğünü ve Mağusa’nın 1974’ten beri işgal altında olduğunu" iddia etti 

Açıklamada ayrıca, Maraş kökenli Rumların geri dönecekleri günü beklediği ve Türkiye’nin “bölücü eylemleriyle”, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği savunuldu.

Gazete, milletvekillerinin AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu tarafından bilgilendirildiğini de yazdı.

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