Avrupa standartlarında güvenlik önlemi

Kaldırım üstünde kırılan logar kapağı aylardır tamir edilmezken, vatandaş çareyi, logar içerisine sandalye atıp, ayaklarını da dışarı bırakmakta buldu.
Yetkilerin kırılan logar kapağına ne zaman müdahale edeceği henüz bilinmiyor
Kaldırım üstünde kırılan logar kapağı aylardır tamir edilmezken, vatandaş çareyi, logar içerisine sandalye atıp, ayaklarını da dışarı bırakmakta buldu.
Yetkilerin kırılan logar kapağına ne zaman müdahale edeceği henüz bilinmiyor
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