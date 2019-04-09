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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Avrupa standartlarında güvenlik önlemi

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Lefkoşa Göçmenköy'de ana cadde üzerinde bulunan Rauf R. Denktaş Caddesi'ndeki kırılan logar kapağına alınan önlem KKTC'deki durumu bir kez daha akıllara getirdi.
Avrupa standartlarında güvenlik önlemi

Kaldırım üstünde  kırılan logar kapağı aylardır tamir edilmezken, vatandaş çareyi, logar  içerisine  sandalye atıp, ayaklarını da dışarı bırakmakta buldu. 

Yetkilerin kırılan logar kapağına ne zaman müdahale edeceği henüz bilinmiyor
 

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