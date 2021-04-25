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Avrupa Süper Ligi: Real Madrid' göre eninde sonunda kurulacak, Chelsea ise pişman

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erez, bazı takımların resmi ve bağlayıcılığı olan sözleşmeler imzaması nedeniyle Avrupa Süper Ligi'nden ayrılamayacağını, yeni futbol turnuvası projelerinin belli bir zaman dilimi çerisinde gerçekleşeceğini söyledi.
Avrupa Süper Ligi: Real Madrid' göre eninde sonunda kurulacak, Chelsea ise pişman

İspanyol futbol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, bazı takımların resmi ve bağlayıcılığı olan sözleşmeler imzaması nedeniyle Avrupa Süper Ligi'nden ayrılamayacağını, yeni futbol turnuvası projelerinin belli bir zaman dilimi çerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

UEFA'nın oyunculara ve takımlara yaptırım uygulama açıklaması sonrası Avrupa Süper Ligi'nin temelini oluşturan 15 kulüpten 6 İngiliz Premier Ligi ekibi ayrıldığını açıklamış, daha sonra bu kulüplere başka ülke ekipleri de eklenmişti.

Şu anda Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid haricinde sadece Barcelona bulunuyor.

Perez yaptığı açıklamada, birçok kulübün UEFA'nın baskısı sebebiyle Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını belirterek, "Sanırım bağlayıcı sözleşmenin ne demek olduğunu anlatmama gerek yok. Bazı kulüpler imzaladıkları anlaşmalar nedeniyle bu turnuvadan kolay kolay ayrılamaz. Gelecekte bu turnuva ya da buna benzer bir proje hayata geçecek. Umarım bu çok yakında gerçekleşir." diye konuştu.

JPMorgan ile yapılan anlaşma devam ediyor

Gelişmeler sonrası Avrupa Süper Ligi'ne 3.5 milyar euro mali destek sağlayan ABD menşeili JPMorgan da söz konusu ligin kurulması için yaptıkları anlaşmayı "yanlış değerlendirdiklerini" açıkladı. Ancak Perez JPMorgan ile yapılan anlaşmanın hala devam ettiğini belirtiyor.

Perez, toplam 12 takımın geri çekildiğine dair çıkan haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, "Bu 12 takım düşünmek için biraz zaman istedi. Süper Lig'de değişiklik yapılacaksa bunları uygularız. Ancak bu turnuva düşündüğümüz en iyi proje. Ortaklığımız hala devam ediyor. Ancak mevcut haklarını ve ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı taraflar birkaç hafta içerisinde tepkilerini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen pazar günü kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi, salı günü İngiliz kurucu üye kulüplerin çekilme kararını açıklaması ile yarı üyesini kaybetmişti. Bu kulüpleri daha sonra İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan ise Juventus, Inter Milan ve Milan takip etmişti. Adeta ölü doğan ligde sadece İspanyol Real Madrid ve Barcelona kalmıştı. Kulüplerin geri adım atmasında taraftarların tepkisinin yanı sıra UEFA'nın ve İngiliz hükümetinin girişimleri de rol oynamıştı.

Chelsea'nin patronu Abramovich: Süper Lig'e katıldığımız için pişmanız

Öte yandan Avrupa Süper Ligi'nden son ayrılan İngiliz ekibi olan Londra kulübü Chelsea'nin patronu Roman Abramovich, bu turnuvaya katıldıkları için piman olduklarını söyledi.

Kulübün yönetiminden yapılan açıklamada söz konusu turnuvaya gizlilik nedeniyle taraftara ve diğer paydaşlara danışılamadığı belirtilerek, "Bu lige, İngiliz ve Avrupalı rakiplerin gerisinde kalmama düşüncesiyle dahil olduk. Taraftarın sesini dinlemek ve onlarla konuşmak için bir adım geri attık. Bu görüşmelerden sonra ligin bir parçası olmak istemediğimize karar verdik." ifadeleri yer aldı.

Avrupa Süper Ligi’nin tüm kulüplere açık olmaması ve sportif başarıya dayanmamasının tepki gördüğü ifade edilirken, "Yönetim kurulumuz böyle bir projeye girmenin olumsuz sonuçları olacağına karar verdi. Çok pişman olduğumuz bir karar." görüşlerine yer verildi.

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ligin 12 kurucu kulübünden biri olan Chelsea, futbol kamuoyundan gelen tepkiler üzerine organizasyondan çekildiğini açıklamıştı.

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