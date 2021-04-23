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Avrupa Süper Ligi'nden ayrılanların başı dertte

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Başlamadan dağılan Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan 10 kulüp için büyük bir tazminat iddiası ortaya atıldı.
Avrupa Süper Ligi'nden ayrılanların başı dertte

Kısa sürede dağılan Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 10 kulüple ilgili İspanyol basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. 12 futbol kulübü tarafından kurulan ligden çekilen 10 kulüple ilgili İspanya'da yayın yapan Vozpopuli'de yer alan habere göre, turnuva yönetimine tazminat ödemek zorunda oldukları öne sürüldü.

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez turnuva konusunda ısrarını sürdürürken ABD'li JP Morgan şirketinin turnuva için 3.2 milyar euro'luk bir ücreti gözden çıkardığı duyurulmuştu. Buna göre kulüplerin kasasına ilk planda 300'er milyon euro girmesi planlanıyordu. Anlaşmadan çekilen kulüplerin, kendilerine ödeneceği taahhüt edilen miktar kadar tazminat ödemek zorunda oldukları iddia edildi.

ÖDEMEYEN ÇEKİLEMEYECEK

NTV'nin aktardığı habere göre ligden çekilen her bir kulüp 300 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Tazminatı ödemeyen kulüplerin ise resmi açıklamaya rağmen Avrupa Süper Ligi projesinden çekilemeyeceği öne sürüldü.

İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Tottenham'ın yanı sıra İtalyan kulüpleri Juventus, Inter ve Milan yayınladıkları resmi açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini duyurmuşlardı. Barcelona ve Real Madrid ise turnuva için geri adım atmadı. 

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