Avrupa tetikte: Putin, ‘şeytanlarını’ kullanacak mı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci günü yani dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'la yaptığı görüşmeden sonra Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emri verdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci günü yani dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'la yaptığı görüşmeden sonra Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emri verdi.

Putin’in nükleer silahları gündeme getirmesi dünyada paniğe neden olurken, AB ve ABD’den arka arkaya çok sert açıklamalar geldi.

Soğuk Savaş’tan sonra rafa kalktığına inanılan “nükleer tehdit” Putin’in imalarından sonra yeniden gündeme geldi. Rus liderin giderek ‘öngörülemeyen’ bir hal alması ile, dünyanın en büyük nükleer silahlarının kullanılma tehlikesi özellikle ABD ve NATO müttefikleri için son derce tedirgin edici bir noktaya ulaştı.

‘TARİHTE KARŞILAŞILMAMIŞ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR’

İngiliz basını, Putin’in Ukrayna’yı işgali sırasında karşılaştığı direnişin, onu daha umutsuz ve ürkütücü önlemler almaya itebileceğini öne sürdü.

Putin işgalini ilan ettiğinde, Batı’yı, NATO’nun askeri olarak müdahale etmesi durumunda “tarihinizde hiç karşılaşmadığınız sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyardı.

Peki bu söylenenler gerçek olabilir mi? Avrupa’yı nasıl bir kabus bekliyor?

İngiliz basınına göre, Putin kesinlikle her senaryo için donanıma sahip.

İngiliz The Sun gazetesi, Putin’in emrinde bin 600’ü konuşlandırılmaya hazır ortalama 5 bin 977 nükleer savaş başlığı bulunduğunu yazdı. Bu başlıkların karadan, denizaltılardan ve uçaklardan fırlatılabileceği belirtildi.

“BUGÜNE KADAR HİÇBİR SAVAŞTA KULLANILMADI”

Gazete, bu başlıkların şimdiye kadar hiçbir savaşta kullanılmadığını yazdı.

Rusya’nın ayrıca, güçlü uzun menzilli füzeler üzerinde savaş başlığı olarak fırlatılabilen stratejik nükleer silahlara sahip olduğu da belirtildi.

Bunlar arasında İngiltere’ye sadece 20 dakikada, ABD’ye ise 30 dakikada ulaşabilecek kıtalararası balistik füzeler var. “Şeytan” gibi kasten ürkütücü isimler verilen bu stratejik silahlar, tüm şehirleri yok etmek için tasarlandı.

Ancak bu tür silahların kullanılması Putin için büyük bir risk anlamına gelebilir. ABD’nin, İngiltere’nin ve Fransa’nın toplamda 5 bin 428 savaş başlığını elinde bulundurduğu biliniyor. NATO güçlerinin de eşit derecede ölümcül bir stoğa sahip olduğu düşünülüyor.

PUTİN: YASAL OLARAK HAKKIMIZ VAR

Ama konu Putin olunca, misillemeyi umursamayabileceği de bir gerçek. Putin daha önce yaptığı açıklamada, “Birisi Rusya’yı yok etmeye karar verirse, yasal olarak yanıt verme hakkımız var. Evet, insanlık ve dünya için bir felaket olabilir. Ama ben Rusya vatandaşıyım ve devlet başkanıyım.” demişti.

Henry Jackson Society’den Sam Ashworth-Hayes dün gece The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak, “Bence sadece NATO güçleri Ukrayna’daki savaşa doğrudan dahil olursa, gerilimi tırmandırma riski var.” dedi. Hayes,

“Vladimir Putin’in Batı’ya mesajı hep kendi işlerine karışmamaları oldu. Putin hep ‘müdahale ederseniz durumu tırmandırırız’ dedi” dedi.

“PUTİN İÇİN İKİ SEÇENEK VAR”

Bağımsız görüşlü Novaya Gazeta’dan Pavel Felgenhauer ise Putin’in silahlarını kullanabileceği görüşünde. Felgenhauer, “Onun için bir seçenek, Avrupa’ya gönderilen gazı kesmek. Diğer bir seçenek de, Kuzey Denizi üzerinde, İngiltere ile Danimarka arasında bir yerde bir nükleer silah patlatmak ve ne olacağını görmek.”

Ve ABD istihbarat casusları, Rusya’nın “gerginliği azaltmak için tırmandır” politikasına sahip olabileceğinden korkuyor; bu da, kendilerini NATO ile çatışmaya girerlerse, savaşı sona erdirmek için düşük verimli nükleer silahlar kullanmakla tehdit edecekleri anlamına geliyor.

İngiltere’de Muhafazakar Milletvekili Tom Tugendhat da Putin’in nükleer silah kullanmaya başvurabileceğini düşünen isimlerden. Tugendhat, The Sun gazetesine “Rus ordusuna nükleer silahlarını kullanma emrinin verilmiş olması endişe verici ama imkansız değil” dedi.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONU…

Dünyanın hemen hemen her bölgesinden birçok kişi, Putin’in bu şekilde bir çatışmayı tırmandırma riskini alıp alamayacağını merak ediyor.

Ancak bir uzman bunun bir hile olabileceğine inanıyor. İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından UCL’den Profesör Andrew Wilson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Putin biraz çılgın oynuyor. Teoriye göre, eğer insanlar onları kullanacak kadar deli olduğumu düşünürlerse, bu benim yararıma olur diye düşünüyor.” dedi.

Henry Jackson Society’den Sam Ashworth-Hayes, Putin’in nükleer silah kullanımının olası olmadığını düşünüyor. “İnsanların sakin kalması önemlidir. Gerilim çok yüksek, ancak her iki tarafın da nükleer silah fırlatma şansı yok. Hem ABD hem de Rusya, birbirini yok etmeye yetecek kadar savaş başlığına sahip. Yani karşılıklı olarak garantili yıkım” kavramı hala geçerli.” dedi.