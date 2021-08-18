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Avrupa teyakkuzda: Belarus askerleri Litvanya’yı ‘işgal etti’

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Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki gerilim tırmanıyor… Dün gece Litvanya sınır kapısında görevli askerler, özel zırhlı ve silahlı 12 Belarus askerinin ülkeye yasa dışı giriş yaptığını duyurdu.
Avrupa teyakkuzda: Belarus askerleri Litvanya’yı ‘işgal etti’

Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki gerilim tırmanıyor… Dün gece Litvanya sınır kapısında görevli askerler, özel zırhlı ve silahlı 12 Belarus askerinin ülkeye yasa dışı giriş yaptığını duyurdu.

 

Yetkililer Belaruslu askerlerin yanlarındaki 35 Iraklı mülteciyi sınırın Litvanya tarafına ittirdiğini de açıkladı. Avrupa Birliği üyesi olan Litvanya, son dönemde Belarus’un Iraklı mültecileri Minsk’ten ülkeye uçaklarla gönderdiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği’nin eski Sovyetler Birliği üyesi ülkesi Belarus’a yaptırım kararı almasının ardından mültecileri bir koz olarak kullanmıştı. Litvanya Sınır Güvenlik Sözcüsü Rokas Pukinskas, “Litvanyalı yetkililer Belaruslu askerleri uyardıktan sonra sınırın içinde kaldılar. Bu yıl içerisinde 4124 insan sınırlarımızı ihlal etti” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Dieveniskes köyünde çekilen videolar bir grup mültecinin Litvanya sınırındaki askerlerle Belaruslu askerlerin arasında kaldığı görülüyor. Litvanyalılar bu görüntülerde Belaruslu askerlerin ülke sınırları içine girdiğini savunurken Avrupa kamuoyu içinde gündem oldu.

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