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Avrupa uçuşlarına yeniden başlayan KLM’den yolculara maske zorunluluğu

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Avrupa uçuşlarına yeniden başlayan KLM’den yolculara maske zorunluluğu
Avrupa uçuşlarına yeniden başlayan KLM’den yolculara maske zorunluluğu

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tüm uçuşlarda zorunlu maske uygulamasına geçecek. Uygulama 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

KLM, bütün yolcuların, kendilerini korumak zorunda olduğunu bildirdi. Yolculuk boyunca, uçağa girişte, çıkışta ve uçuş sırasında, bütün yolcular ve kabin ekibi maske takacak.

KLM’den yapılan açıklamada, bugünden itibaren Avrupa içi uçuşlara yeniden başlandığı da belirtildi. KLM her gün Amsterdam’dan Barselona, Madrid, Roma, Milano, Budapeşte, Prag, Varşova ve Helsinki'ye günde birer sefer düzenleyecek.

Açıklamaya göre, Mayıs ayında planlanan uçuş oranı, koronavirüsün patlak vermesinden önceki dönemin yüzde 15’i civarında.

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