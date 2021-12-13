Avrupa ülkeleri 5-11 yaş grubu çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına nasıl yaklaşıyor?

Küresel çapta Covid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 50'sinin yaşandığı Avrupa'da çocukların aşılanması salgınla mücadelenin çok önemli bir parçası kabul ediliyor.

Küresel çapta Covid-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 50'sinin yaşandığı Avrupa'da çocukların aşılanması salgınla mücadelenin çok önemli bir parçası kabul ediliyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın geçtiğimiz haftalarda 5-11 yaş grubundaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılmasına onay vermesi üzerine Avrupa'da birçok ülke hazırlıklara başladı.

Covid-19 çocuklarda hızla yayılıyor. Halen Almanya ve Hollanda'daki Covid-19 vakalarının çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor. Ancak her ülke çocuklara aşı söz konusu olduğunda farklı yaklaşım sergiliyor. Bazı ülkeler aşılamayı mutlu bir olay haline getirmek için çaba gösterirken, bazı ülkelerde "riskli" buldukları bu adımı atmayı ağırdan alıyor.

İtalya'nın birçok bölgesin aşılama merkezlerine palyaço ve hokkabazlar göndermeye hazırlanıyor. Fransa ve Almanya yalnızca sağlık açısından Covid-19'a karşı korumasız grupları hedefliyor. Danimarka ise daha çocuklara özel şişe ve şırıngaları beklemeden aşılamaya başladı bile.

Yaklaşık 27 milyon çocuğun 5-11 yaş aralığında olduğu 450 milyon nüfuslu Avupa Birliği'nde Covid-19 aşısı için uygulamalardan bazı örnekler:

İtalya

Covid-19 pandemisinin başladığı dönemde salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, çocuklara yönelik aşı kampanyasında yaratıcı yöntemler geliştiriyor.

İtalya'nın başkenti Roma'nın yer aldığı Lazio bölgesi 15 Aralık gününü çocuklar için "Aşı Günü" ilan etti. Aşı gününe dair bölgedeki hazırlıkları anlatan Dr Alessio D'Amato "Aşı bir oyun olmalı, çocukların kendini rahat hissettiği mutlu bir an" sözleriyle genel yaklaşımı dile getiriyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Liguria bölgesinde ise aşılar için "Kaptan Aşı" adlı bir çizgi film karakteri yaratıldı. Göğsünde İtalyanca aşı anlamına gelen "vaccino" sözcüğünü temsilen büyük harfle "V" yazan, doktor çantası taşıyan ve beyaz önlük giyen karakterin yer aldığı "Özgürlüğe Dönüş" adlı çizgi romanın aşı olan çocuklara dağıtılması planlanıyor.

Ülkede 5 Aralık'ta yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre katılımcıların üçte ikisi genel olarak aşıları desteklerken, 5-12 yaş grubu için aynı soru sorulduğunda ebeveynlerin destek düzeyi yüzde 40'a düşüyor.

Ebeveynler açısından tedirginliğin ana sebebi aşıların çocuklar üzerindeki etkinin bilinmemesi. Ebeveynlerin üçte biri çocuklarının Covid-19'dan dolayı hastalanma olasılığını düşük gördüğünü belirtirken, yüzde 9'u aşının uzun vadeli etkilerinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

lmanya

Almanya aşı danışma komisyonu STIKO eldeki verilerin sınırlı olması sebebiyle aşılar için genel tavsiyede bulunmaktan kaçınıyor. Komisyon 5-11 yaş grubunda yalnızca ciddi sağlık sorunları bulunan çocuklar için aşı yapılmasını öneriyor.

Bu öneriyle birlikte salgından en fazla etkilenen bölgelerden Saksonya'da 12 yaş altındaki sağlık riski bulunan çocukların aşılanmasına başlandı. Ülkenin doğusundaki Chemnitz'te yaşayan bir ebeyevn Saksokya'nın Leipzig kentinde çocuklarını aşılatmak için 100 kilometre yolcululuğu göze aldığını belirtiyor.

Reuters'a konuşan ebeveynler 12 yaş altına aşı imkanının sunulmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve yetişkinler kadar çocukların aşılamasının da önemli olduğunu dile getiriyor.

Fransa

Fransa aşıyı ilk başta yalnızca aşırı kilolu ya da ciddi bir sağlık problemi bulunan çocuklara sunarak kampanyayı başlatmaya hazılanıyor.

Hollanda

Hollanda'da güncel haber programı Een Vandaag tarafından yapılan 5-12 yaş grubunda çocuğu bulunan bin 800 ebeveynin yer aldığı bir ankette katılımcıların yüzde 42'si çocuklarını aşılatmayacağını, yüzde 12'si ise bu teklifi büyük ihtimalle reddedeceklerini belirtiyor. Ankete göre çocuklarının aşılanmasına izin verecek olan ebeveyn oranı yüzde 30 civarında.

Belçika

Henüz aşı rehberi çalışmalarını tamamlamaya çalışan ülkede çocuklara yönelik kampanyanın ocak ayından önce başlaması beklenmiyor.

İspanya

12 yaş üstü nüfusunun yüzde 90'ının iki doz aşılarını tamamlayarak dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İspanya 15 Aralık'ta 5-11 yaş arası çocukların aşı kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor.

Avusturya

Yetişkin nüfusunda Covid-19 aşılama oranının düşük olmasından endişelenen ve bu nedenle aşılanmayanlara karşı sokağa çıkma yasağı uygulayan Avusturya çocuklara yönelik özel şişe ve şırınga dağıtımını beklemeden aşılamaya başlayan ülkelerden biri. Yetişkinler için ayrılan takviye aşılardan üçte bir doz alarak çocukları aşılayan ülkenin başkenti Viyana'da 9 bin 200 çocuğun aşılandığı, aşı randevularının günler içinde tükendiği belirtiliyor.

Danimarka

Danimarka da Avusturya gibi zaman kaybetmeden çocuklara yönelik aşı kampanyasına başladı. 28 Kasım'daki onayın açıklanması ile derhal harekete geçen yetkililer iki haftadan kısa sürede 6-11 yaş grubundaki 49 bin çocuğun aşılamasını tamamladı. Bu rakam, yaş grubunun çocukların yüzde 13'ünü oluşturuyor.

ABD'de durum ne?

5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı aşılanmasına kasım ayı başında başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aşılama kampanyası ağır ilerliyor. Bir aylık süre içinde bu yaş grubundan 28 milyon çocuğun yalnızca 5 milyonu aşı oldu.

Bu durumun en önemli sebebi ebeveynlerin endişeleri. Bazı ebeveynler aşılarla ilgili kalp iltihaplanması olasılığından endişe ettiklerini dile getiriyor. Kalp iltihaplanması (miyokardit) Covid-19'un çok nadir görülen yan etkilerinden biri olarak genç erkeklerde ortaya çıkabiliyor.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme merkezi (CDC) tarafından geçen hafta yayımlanan bir çalışmada Covid-19 aşısı olan 5-11 yaş grubu çocuklarda kalp iltihaplanması sorununa hiç rastlanmadığı belirtiliyor.

Çocuklar için onay alan aşının üreticisi Pfizer/BioNTech de klinik deneylerde bu yaş grubu için ciddi bir yan etki görülmediğinin altını çiziyor.