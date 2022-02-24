Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan göç dalgasına hazırlanıyor

Ukrayna'nin komşuları, çatışmalar sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor.

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Alman basını: 'Bir milyona kadar göçmen bekleniyor'

Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Polanya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir "göçmen dalgasına" hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün bölge temsilcisi Roland Schilling, "Çok büyük sayılar bekliyoruz" dedi.

Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser her 'senaryoya hazır olduklarını' söyledi.

Reuters ajansına göre Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.