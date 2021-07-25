Avrupa Ülkelerinde Covid-19 Vakaları Artıyor, Kısıtlamalar Geri Geliyor

Covid-19 virüsünün yeni varyantları Avrupa ülkelerindeki vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu. Bu durum hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti. Yunanistan'da son dönemde vakaların hızlı artışı sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere, salgın kısıtlamaları sertleştirildi. İspanya'da ise vaka artışları karşısında bölge yönetimleri yerel düzeyde önlemler almaya başladı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarında tekrar artış eğiliminin görüldüğü birçok Avrupa ülkesinde, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar sertleştiriliyor.

Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen Avrupa ülkelerinde Covid-19 vaka sayılarındaki yeniden artış eğilimi, hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti.

Birçok Avrupa ülkesi, Covid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için yeni önlemler açıkladı.

ALMANYA'DA UYARI YAPILDI

Almanya'da temmuz başında binin altında seyreden vaka sayıları, 14 Temmuz'dan sonra bu sayının üzerine çıkmaya başladı.

14 Temmuz'da bin 548 olarak tespit edilen vaka sayısı 21 Temmuz'da 2 bin 203'e çıkarak bu ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da artış gösterdi.



Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 9 Temmuz'da 5,5'e, 16 Temmuz'da 8,6'ya, 23 Temmuz'da da 13,2'ye yükseldi.

Söz konusu artışın, ülkede Covid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantından kaynaklandığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84'e çıktığını bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Covid-19 vakalarının artmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Mesafe ve maske kullanma gibi tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Merkel, aşı olmanın salgının üstesinden gelmenin anahtarı olduğuna dikkati çekerek halkı aşı olmaya çağırdı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Covid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

RKI, vakaların sonbahar ve kış aylarında artabileceği uyarısı yaparak hükümetin önlemler almasını istedi.

Öte yandan ülkede her eyalet önlemlerini kendisi belirliyor. Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayılarının 35'in üstünde bölge bulunmadığı için sert tedbirler gevşetildi.

İç mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve mesafenin kuralına uyulmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takma zorunluğu devam ediyor.

Ayrıca, Covid-19 salgınındaki durumu görüşmek için ağustos sonunda planlanan ve Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yer aldığı toplantının, vakaların artmasından dolayı ağustos başına alınabileceği konuşuluyor.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 406 bin 782 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 40 milyon 367 bin 107 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylelikle, halkın yüzde 60,6'sına Covid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 48,5'ine de ikinci dozu uygulanmış oldu.

BELÇİKA'DA BİLET ZORUNLULUĞU

Belçika'da 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın tedbirleri ile aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, hükümet tedbirlerin çoğunu mayıs ve haziranda gevşetmişti. Temmuz başında ise vakalar yeniden artış gösterdi.



Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 15-21 Temmuz haftasında yeni vaka sayısı yüzde 19 yükselerek 1407 olarak kaydedildi.



Yüzde 18'lik artışla günlük ortalama 72 bin 692 test yapılırken bunların yüzde 2,1'i pozitif çıktı.



Hükümet, 13 Ağustos'tan itibaren bir kişinin tam aşılı, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş ya da negatif test sonucuna sahip olup olmadığına ilişkin bilgileri gösteren bir tür bilet dağıtmaya başlayacak. Belçikalılar, etkinliklere bu biletle katılabilecek.

YUNANİSTAN KISITLAMALARI SERTLEŞTİRDİ

Yunanistan'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Parlamentoda onaylanan yasal düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sağlık personeline ve huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi.

Vakalarda daha fazla artış olması durumunda hükümetin aşı zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı belirtiliyor.

SADECE AŞILI KİŞİLERE İZİN VAR

Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor.

Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor.

İNGİLTERE KISITLAMALARI KALDIRDI

İngiltere'de son haftalarda artan Covid-19 vakalarına rağmen dört aşamalı plan dahilinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz'da kaldırıldı.

Ülkede normalleşme tarihi olarak duyurulan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu kaldırıldı.

Buna karşın özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda hala maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

Uzmanlar ise Delta varyantının Covid-19 vakalarının yüzde 99'unu oluşturduğu İngiltere’de, kısıtlamaların kaldırılmasıyla söz konusu varyantın "üçüncü dalga"yı körükleyeceğinden endişe ediyor.

İTALYA'DA SOSYAL FAALİYETLER İÇİN 'YEŞİL GEÇİŞ' BELGESİ

İtalya'da temmuz ayı başında binin altında seyreden günlük Covid-19 vakaları 22 Temmuz itibarıyla 5 binin üzerine yükseldi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının ülkede haftalık gidişatına dair açıkladığı son haftalık raporunda, ülkede Delta varyantının yayılmaya devam ettiği, salgında yeni vakaların genç yaş gruplarından çıktığı belirtildi.

Bunlara ek olarak; İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de şampiyon olması ve 11-12 Temmuz’da bu şampiyonluğun kalabalıklar halinde kutlanması vaka sayılarının tırmanmasına yol açan güçlü etken olarak gösteriliyor.

Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeniden ekonomik faaliyetlerin durmaması için özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşıyı şart koşacak şekilde çerçevesini belirlediği "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren devreye alacak.

Buna göre, ağustostan itibaren ülkede en az 1 doz Covid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

İTALYA'DA SOSYAL FAALİYETLER İÇİN 'YEŞİL GEÇİŞ' BELGESİ

İtalya'da temmuz ayı başında binin altında seyreden günlük Covid-19 vakaları 22 Temmuz itibarıyla 5 binin üzerine yükseldi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının ülkede haftalık gidişatına dair açıkladığı son haftalık raporunda, ülkede Delta varyantının yayılmaya devam ettiği, salgında yeni vakaların genç yaş gruplarından çıktığı belirtildi.

Bunlara ek olarak; İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de şampiyon olması ve 11-12 Temmuz’da bu şampiyonluğun kalabalıklar halinde kutlanması vaka sayılarının tırmanmasına yol açan güçlü etken olarak gösteriliyor.

Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeniden ekonomik faaliyetlerin durmaması için özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşıyı şart koşacak şekilde çerçevesini belirlediği "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren devreye alacak.

Buna göre, ağustostan itibaren ülkede en az 1 doz Covid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

FRANSA'DA ETKİNLİKLER İÇİN COVİD-19 RUHSATI

Fransa'da Covid-19 salgınında 3. dalganın başlamasıyla şubattan itibaren ülke kapanmaya gitti, ardından vaka sayılarının azalmasıyla mayıs ayından itibaren kısıtlamalar sokakta maske takma zorunluluğu dahil aşamalı olarak kaldırıldı.

Bununla birlikte, konser ve benzeri binlerce kişinin katıldığı etkinliklere giriş için Covid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe konuldu.

Delta varyantına bağlı olarak temmuz başında vaka artışının gözlemlenmesiyle hükümet, salgını kontrol altında tutmak için hastane ve bakım evi çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme ve yürürlükteki "sağlık ruhsatı" uygulamasını sosyal hayatını geneline yayma kararı aldı.

Ulusal Meclis'te kabul edilen yasayla, Fransa'da 50'den fazla kişinin bulunduğu tüm sosyal etkinlik ve kapalı mekanlara girişte, toplu taşıma kullanımında Covid-19 aşısı olduğunu belgeleyen veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu gösteren ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu başladı.

İşletmelerinin işverenlerine, Covid-19 ruhsatı göstermeyen çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, göstermemekte ısrar ederse 2 ay sonunda işten çıkarma yolunu açan uygulama, 30 gün içerisinde 3 defa ruhsat kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezasını da öngörüyor.

Aşı zorunluluğu ve Kovid-19 ruhsatı, ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde yüzbinlerce kişi tarafından protesto edildi.



Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 493 artışla 5 milyon 955 bin 3'e yükseldi. Son 24 saatte 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 616'ya çıktı.

MACARİSTAN'DA ÜÇÜNCÜ DOZ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Yaklaşık 9,7 milyon nüfuslu Macaristan'da Covid-19 karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 5 milyon 588 bini geçti.

Yüksek aşılanma oranı ve düşük vaka sayısı nedeniyle ülkede 2 Temmuz'da kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Ülkede toplu taşıma, market ve diğer kapalı alanlarda hizmet verilen yerlerde maske zorunluluğu uygulanmazken sadece hastane ve sosyal kurumlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilen ülkede, 1 Ağustos itibarıyla üçüncü doz Covid-19 aşısı için randevu alınabilecek.



Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 85 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 809 bin 101'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 30 bin 20 kişi hayatını kaybetti.

Aşı tedarikinde ve aşılama faaliyetlerinde geciken Bosna Hersek'te, nüfusun yalnızca yüzde 5'i aşılandı. Yetkililer aşı zorunluluğu getirmeyi planlamadıklarını açıklarken, aşı sırasını bekleyemeyen vatandaşlar komşu ülke Sırbistan'da ücretsiz aşı olma imkanından faydalanıyor.

KARADAĞ'DA GECE KULÜPLERİ KAPATILDI

Nüfusun yüzde 23,7'sinin aşılandığı Karadağ'da, vaka sayısı 100 bin 865'e yükselirken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 624'e ulaştı.



Ülkede son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gece kulüplerinin 2 Ağustos'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Nüfusun yüzde 38,2'sinin aşılandığı Sırbistan'da üçüncü doz aşı uygulamasına ilişkin kararın 1 Ağustos'ta verilmesi beklenirken hükümet, 24 Temmuz'dan itibaren, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke vatandaşının, ülkeye Covid-19'u atlattıklarına ilişkin belgeyle girebileceğini duyurdu.