Avrupa ülkelerinde ihtiyatlı iyimserlik

Avrupa genelinde, koronavirüs salgınının yayılma hızı yavaş yavaş düşerken, çeşitli ülkeler ihtiyatlı bir şekilde kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.

Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki küçük dükkanlar açılacak ve 15 Nisan'da Danimarka'da okulların açılacağı belirtildi.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn da, rakamlardaki olumlu eğilimin sürmesi halinde, haftasonundaki Paskalya'dan sonra "aşama aşama normale dönülebileceğini" söyledi.

En olumsuz etkilenen ülkelerde bile iyimser olmak için bazı nedenler var. İtalya'dan gelen haberler kısıtlamaların 4 Mayıs'tan sonra gevşetilebileceğine işarret ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin nihayet salgının en kötü noktasını aşıyor olabileceğini kaydetti.

Ancak, insanların sevdiklerini ziyaret ettikleri Paskalya Bayramı haftasonuna ilişkin kaygılar sürüyor. Portekiz, halkın resmi belgeleri olmadan mahallelerini terk etmelerini yasakladı.

Ve AB de hala salgının yarattığı ekonomik krizle nasıl başa çıkılabileceği konusunda uzlaşamadı. Maliye Bakanları TSİ 18.00'de bir kurtarma planı üzerinde uzlaşmak için telekonferansla bir toplantı yapacak.